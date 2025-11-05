  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREKINJAJO AKTIVNOSTI

Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Razmišljajo celo o izstopu iz ESS.
FOTO: Matej Družnik
FOTO: Matej Družnik
STA, N. B.
 5. 11. 2025 | 12:12
 5. 11. 2025 | 13:19
3:59
A+A-

Delodajalske organizacije zaradi vladnih kršitev pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med drugim pri sprejemanju predloga zakona o božičnici in t. i. normirancih, prekinjajo aktivnosti v okviru ESS. Protestno pismo zaradi načina socialnega dialoga so na premierja Roberta Goloba naslovile že konec oktobra, a niso prejele odgovora.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so se za prekinitev svojih aktivnosti na ESS odločili, potem ko je vlada prejšnji teden mimo tripartitne obravnave na ESS sprejela predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skupnem sporočilu za javnost so spomnili, da se 27. oktobra niso udeležili izredne seje ESS na temo obvezne božičnice, »ker po več pozivih niso bili izpolnjeni osnovni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu, vlada pa je pred kakršnokoli obravnavo s socialnimi partnerji že v sredini septembra postavila parametre zakona, od katerih ni odstopala ne glede na vse podane argumente delodajalskih organizacij«.

Kot so izpostavili, vlada in ministrstvo za delo v zvezi s predlogom zakona v vsem tem času delodajalcem nista podala nikakršnih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na pisno posredovane predloge, argumente in vprašanja.

Huda kršitev socialnega dialoga?

Predstavniki vlade in sindikatov so 27. oktobra, ko je bila izredna seja ESS zaradi nesklepčnosti zaključena, sami razpravljali o predlogu zakona »in to v medijih oklicali za uskladitev z enim od socialnih partnerjev, kar je popolnoma nesprejemljivo in pomeni hudo kršitev socialnega dialoga«, so ostri v delodajalskih organizacijah.

Protestno pismo nad načinom vodenja socialnega dialoga so na predsednika vlade naslovili že prejšnjo sredo, a nanj prav tako niso prejeli nobenega odgovora.

Predstavniki gospodarstva so izpostavili še, da je do kršitve pravil ESS prišlo tudi pri predlogu sprememb za ugotavljanje davčne osnove pri normirancih, ki je po novem del predloga zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenove ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Na redni seji ESS, ki je 27. oktobra potekala pred izredno sejo, so se namreč socialni partnerji in vlada dogovorili, da bo predlagane spremembe na področju normiranih samostojnih podjetnikov, ki dvigujejo mejo za vstop v sistem pavšalne obdavčitve, obravnaval pristojni strokovni odbor ESS, do česar ni prišlo.

Izključen ni niti izstop iz ESS

Poleg tega je vlada pravila ESS po navedbah delodajalcev kršila tudi na področju proračunskih dokumentov, pri sprejemu predloga novele zakona o socialnem varstvu ter pri predlogu zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga je vložila v zakonodajni postopek 28. oktobra. »Slednji so bili pripravljeni brez ustreznega vključevanja socialnih partnerjev,« so navedli.

Predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček pričakuje, da bo kolegij ESS še v tem tednu proučil možnosti za odpravo kršitev po postopku, ki je bil dogovorjen ob ponovnem vstopu delodajalcev v ESS junija 2024.

»Delodajalske organizacije, članice ESS, pričakujemo, da bo kolegij ESS v najkrajšem možnem času sprejel vse potrebne nadaljnje korake, ki jih pravila določajo. V nasprotnem primeru bomo zaradi eklatantnih kršitev tripartitnega dialoga in s tem kršenja podpisane konvencije o Mednarodni organizaciji dela ponovno primorani k razmisleku o izstopu iz ESS. O kršitvah bodo obveščene tudi pristojne mednarodne organizacije – Mednarodna organizacija dela in Evropska komisija,« je sklenil Gorenšček.

Več iz teme

ekonomsko socialni svetdelodajalcibožičnica
ZADNJE NOVICE
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prehitite sprožilce glavobola, bolečine v glavi lahko preprečite

Bolečine v glavi lahko preprečite že s pravilno držo telesa in dovoljšnjim pitjem vode; če so zelo pogoste in vas onesposobijo, vodite njihovo evidenco.
Aleksander Brudar5. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PONOVNO JO JE OBUDILA

Skrita strast Vesne Nishe Dolinar: ples je njena velika ljubezen (Suzy)

Plesala je že v mladosti, najprej balet, potem jazz balet.
5. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZA MLADE UPOKOJENCE

Najboljša vadba po 60. letu? Ne, nista hoja ali kolesarjenje

Lahko dostopna vadba se je izkazala za eno izmed najbolj zdravih za starejše.
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 13:00
12:55
Razno
DELOINDOM

Jeseni tega ne počnite na vrtu – večina še vedno dela to napako

Jesensko prekopavanje vrta ni vedno nujno. Odkrijte, kdaj ima smisel in kdaj je bolje pustiti naravi, da opravi svoje.
5. 11. 2025 | 12:55
12:40
Novice  |  Svet
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
5. 11. 2025 | 12:40
12:12
Novice  |  Slovenija
PREKINJAJO AKTIVNOSTI

Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Razmišljajo celo o izstopu iz ESS.
5. 11. 2025 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki