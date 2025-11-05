Zaradi božičnice delodajalcem prekipelo, takole so vladi vrnili zaušnico

Delodajalske organizacije zaradi vladnih kršitev pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med drugim pri sprejemanju predloga zakona o božičnici in t. i. normirancih, prekinjajo aktivnosti v okviru ESS. Protestno pismo zaradi načina socialnega dialoga so na premierja Roberta Goloba naslovile že konec oktobra, a niso prejele odgovora.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so se za prekinitev svojih aktivnosti na ESS odločili, potem ko je vlada prejšnji teden mimo tripartitne obravnave na ESS sprejela predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skupnem sporočilu za javnost so spomnili, da se 27. oktobra niso udeležili izredne seje ESS na temo obvezne božičnice, »ker po več pozivih niso bili izpolnjeni osnovni temelji za vsebinsko razpravo o predlaganem zakonu, vlada pa je pred kakršnokoli obravnavo s socialnimi partnerji že v sredini septembra postavila parametre zakona, od katerih ni odstopala ne glede na vse podane argumente delodajalskih organizacij«.

Kot so izpostavili, vlada in ministrstvo za delo v zvezi s predlogom zakona v vsem tem času delodajalcem nista podala nikakršnih vsebinskih odgovorov ali pojasnil na pisno posredovane predloge, argumente in vprašanja.

Huda kršitev socialnega dialoga?

Predstavniki vlade in sindikatov so 27. oktobra, ko je bila izredna seja ESS zaradi nesklepčnosti zaključena, sami razpravljali o predlogu zakona »in to v medijih oklicali za uskladitev z enim od socialnih partnerjev, kar je popolnoma nesprejemljivo in pomeni hudo kršitev socialnega dialoga«, so ostri v delodajalskih organizacijah.

Protestno pismo nad načinom vodenja socialnega dialoga so na predsednika vlade naslovili že prejšnjo sredo, a nanj prav tako niso prejeli nobenega odgovora.

Predstavniki gospodarstva so izpostavili še, da je do kršitve pravil ESS prišlo tudi pri predlogu sprememb za ugotavljanje davčne osnove pri normirancih, ki je po novem del predloga zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenove ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Na redni seji ESS, ki je 27. oktobra potekala pred izredno sejo, so se namreč socialni partnerji in vlada dogovorili, da bo predlagane spremembe na področju normiranih samostojnih podjetnikov, ki dvigujejo mejo za vstop v sistem pavšalne obdavčitve, obravnaval pristojni strokovni odbor ESS, do česar ni prišlo.

Izključen ni niti izstop iz ESS

Poleg tega je vlada pravila ESS po navedbah delodajalcev kršila tudi na področju proračunskih dokumentov, pri sprejemu predloga novele zakona o socialnem varstvu ter pri predlogu zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki ga je vložila v zakonodajni postopek 28. oktobra. »Slednji so bili pripravljeni brez ustreznega vključevanja socialnih partnerjev,« so navedli.

Predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček pričakuje, da bo kolegij ESS še v tem tednu proučil možnosti za odpravo kršitev po postopku, ki je bil dogovorjen ob ponovnem vstopu delodajalcev v ESS junija 2024.

»Delodajalske organizacije, članice ESS, pričakujemo, da bo kolegij ESS v najkrajšem možnem času sprejel vse potrebne nadaljnje korake, ki jih pravila določajo. V nasprotnem primeru bomo zaradi eklatantnih kršitev tripartitnega dialoga in s tem kršenja podpisane konvencije o Mednarodni organizaciji dela ponovno primorani k razmisleku o izstopu iz ESS. O kršitvah bodo obveščene tudi pristojne mednarodne organizacije – Mednarodna organizacija dela in Evropska komisija,« je sklenil Gorenšček.