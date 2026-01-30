Zaradi del bo konec tedna zaprt ta del ljubljanske obvoznice

Ljubljanska severna obvoznica bo v sklopu projekta rušitve obstoječih in gradnje novih nadhodov Gotske in Ledarske ulice od danes od 22. ure do ponedeljka do 5. ure v obe smeri v celoti zaprta med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever. Obvoz bo urejen po Celovški cesti ter prek priključka Šentvid in šentviškega predora. Vozniki pa se lahko preusmerijo tudi na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico, so poudarili na Darsu. Nad projektom bdi Mestna občina Ljubljana, ki je lani poleti na javnem naročilu za izvedbo del izbrala ponudbo podjetij V3 in Markomark Nival. Dela naj bi podjetji po pogodbi izvedli za nekaj več kot 5,6 milijona evrov z davkom.

Projektanti so ugotovili, da je stanje obeh nadhodov na območju zgornje Šiške oz. Kosez, ki sta drug od drugega oddaljena nekaj manj kot 600 metrov, tako slabo, da ju ni smiselno sanirati, temveč ju je treba čim prej zamenjati. Odstranitev starih in gradnja novih bosta potekali sočasno, promet po obvoznici pa bo v času del večinoma potekal pod delnimi zaporami oziroma po zoženih prometnih pasovih. Občina pri projektu sodeluje in si stroške deli z Darsom. Na ta način sta partnerja že prenovila nadvoze Podutiške, Dunajske in Ižanske ceste nad ljubljansko obvoznico.