Zaradi del v Ljubljani od srede zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko

Zaradi del v okviru gradnje Potniškega centra Ljubljana bo od 24. junija do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko cesto, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.

Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Ta naj bi bila s spremljajočo garažno hišo in poslovnimi prostori končana leta 2027, s čimer bi Ljubljana dobila sodoben potniški center.