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POTNIŠKE INFORMACIJE

Zaradi del v Ljubljani od srede zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko

Obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.
FOTO: Mol
FOTO: Mol
N. Č.
 23. 6. 2026 | 10:49
 23. 6. 2026 | 10:49
0:58
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Zaradi del v okviru gradnje Potniškega centra Ljubljana bo od 24. junija do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko cesto, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.

Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Ta naj bi bila s spremljajočo garažno hišo in poslovnimi prostori končana leta 2027, s čimer bi Ljubljana dobila sodoben potniški center.

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