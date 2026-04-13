VODA NE SME NA CESTO

Zaradi gnoja na cesti pišejo kazni, že lani je bilo izdanih na tisoče plačilnih nalogov

Če onesnaževalec ne odstrani umazanije, gre za prekršek.
Najpogostejša so onesnaženja po opravljenih opravilih na kmetijskih zemljiščih. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Cesta mora vedno ostati čista in brez nevarnosti za druge udeležence.

Vozilu, s katerega odpada material, lahko policist ali redar prepove nadaljnjo vožnjo.

 13. 4. 2026 | 08:45
V času, ko se na kmetijskih površinah že pridno dela, občinski redarji in policisti ugotavljajo vse več onesnaženj, ki jih povzročajo izvajalci različnih del s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, tudi gozdarji. Ker naj bi bil hlevski gnoj nevaren za udeležence v prometu, različne lokalne službe opozarjajo povzročitelje onesnaženja, da gre tudi za prepovedano početje ter da je treba za seboj očistiti. V nasprotnem lahko povzročitelje čaka tudi visoka denarna kazen.

Tako je tudi Skupna občinska uprava Most, ki jo je 1. januarja 2025 ustanovilo osem pomurskih občin (Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Križevci, Turnišče, Odranci, Razkrižje, Veržej), javno že opozorila vse uporabnike lokalnih prometnic na obeh bregovih reke Mure, kaj morajo storiti ob onesnaženju cest. »Občinske ceste so javne ceste, namenjene vsem udeležencem v prometu, zato morajo biti njihova uporaba, prevoznost in varnost zagotovljene v vsakem času. Zato želimo opozoriti še zlasti na dve najpogostejši kršitvi zakona o cestah, ki določa prepoved ogrožanja varne uporabe občinskih cest. Onesnaževanje občinskih cest je namreč prepovedano. V tem primeru ne gre le za onesnaževanje z blatom, ampak tudi za razlivanje različnih tekočin (gorivo, olje, škropiva), razsipavanje raznih sipkih materialov in kamnov, nanos stranskih proizvodov kmetijstva (slama, gnoj) ... Najpogostejša pa so seveda onesnaženja, ki nastanejo po opravljenih opravilih na kmetijskih zemljiščih. Pred vključitvijo vozila na prometno površino mora voznik odstraniti s površine vozila ves material, s katerim bi se lahko onesnažilo vozišče.«

Ker so občinske ceste javno dobro, morajo ostati varne za vse uporabnike.

500 evrov je globa za onesnaženje občinske ceste.

Voda ne sme na cesto

Opozarjajo, da v primeru onesnaženja občinske ceste vzdrževalec to očisti na stroške povzročitelja. Prav tako tudi ni dovoljeno nanje odvajati meteorne vode z zasebnih zemljišč, dvorišč, dovozov ali drugih površin, saj lahko tudi to povzroča nevarnost za promet, poškodbe cestišča ter otežuje vzdrževanje cestne infrastrukture. Na strehah stavb ob občinski cesti morajo biti zato nameščeni žlebovi ter speljani v lastno ponikovalnico na dvorišču, skratka, preprečen mora biti odtok vode na cesto. Če so zasebni dovozi nagnjeni proti občinski cesti, morajo biti na uvozih nameščene tudi kanalete z lastno urejeno ponikovalnico. »Ker so občinske ceste javno dobro, morajo ostati varne za vse uporabnike. Navedeni prepovedi sta določeni kot prekršek, kjer je za fizično osebo, ki onesnaži občinsko cesto ali odvaja meteorno vodo na občinsko cesto, predpisana globa v višini 500 evrov,« opozarjajo iz osmih pomurskih občin, enako velja tudi za številne druge lokalne skupnosti po državi.

Povzročitelj plača stroške

Na Generalni policijski upravi (GPU) so nam pojasnili, da omenjeno problematiko urejajo različni zakoni, pri čemer so pristojnosti za nadzor razdeljene med več organov. Za vse pa velja, da je onesnaževanje vozišča z blatom, zemljo ali drugim materialom zaradi kmetijske ali gradbene mehanizacije prepovedano. »Povzročitelj mora onesnaženje nemudoma odstraniti oziroma ustrezno zavarovati kraj, da ne ogroža varnosti prometa. V nasprotnem primeru gre za prekršek, za katerega so predpisane globe. Pred vključitvijo vozila v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, kmetijskega zemljišča ali območja izvajanja del voznik odstrani s površine koles vozila oziroma vozila material, s katerim bi se lahko onesnažilo vozišče. Vozilu, s katerega odpada material, ki onesnažuje vozišče, policist ali redar prepove nadaljnjo vožnjo, za čas, da se nepravilnosti odpravijo, pa lahko odvzame tudi registrske tablice. Če povzročitelj onesnaževanja sam ne odstrani, je dolžnost izvajalca rednega vzdrževanja, da z javne ceste takoj odstrani ovire ali nevarnosti, ki ogrožajo promet ali cesto. Povzročitelj mora upoštevati navodila izvajalca ter nosi vse stroške odstranitve ali zavarovanja, ki jih od njega izterja upravljavec ceste. Če povzročitelj ni znan, stroški bremenijo redno vzdrževanje ceste,« nam je povedala ​Maja Ciperle Adlešič, tiskovna predstavnica policije.

Več tisoč sankcij

Maja Ciperle Adlešič, tiskovna predstavnica policije, je glede podatkov o izrečenih sankcijah za leto 2025 pojasnila: »V letu 2025 je policija na tem področju izvedla več tisoč postopkov in ugotovila skoraj 5000 kršitev. Izrečenih je bilo 643 opozoril, izdanih je bilo 3270 plačilnih nalogov, 129 izdanih odločb v hitrem postopku, podanih pa je bilo tudi osem obdolžilnih predlogov na pristojno sodišče in štirje predlogi za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu. Še bistveno več sankcij po vsej državi pa so izrekli drugi organi (občinska redarstva, medobčinski inšpektorati in Inšpektorat RS za infrastrukturo).«

Več iz teme

Skupna občinska uprava Mostcesteonesnaženjegnoj na cestigloba za prekršek
ZADNJE NOVICE
10:16
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
10:15
Novice  |  Slovenija
ZAKULISJE DOGAJANJA

Stevanović o Golobu: »Popolnoma so izgubili razum.« Povedal je, s kom gre v vlado

Zoran Stevanović je postavil jasne pogoje, pod katerimi so pripravljeni s kom sodelovati. »Kdor ima to, ima popolnoma našo podporo, kdor tega nima, nima nas.«
Nina Čakarić13. 4. 2026 | 10:15
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOV INCIDENT

Po brutalnem napadu na šolskega hišnika v Novem mestu policija sporočila nove podrobnosti glede mladoletnikov

Več mlajših oseb je pred šolo fizično napadlo hišnika, ki je po napadu končal na urgenci, preiskava pa še ni zaključena.
13. 4. 2026 | 10:11
10:11
Razno
INTERVJU

Saša Pavlin Stošić: Mama Metoda Trobca je živela v zelo razcepljeni realnosti

Igralka Saša Pavlin Stošić je v novi seriji Pošast za železno zaveso, posneti po primeru Metoda Trobca, upodobila mamo najbolj zloglasnega serijskega morilca v Sloveniji.
Teja Roglič13. 4. 2026 | 10:11
10:06
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To o vašem kužku pove dejstvo, da spremlja televizijo

Tudi psi imajo svoje najljubše vsebine, ki jih spremljajo na malih zaslonih.
13. 4. 2026 | 10:06
09:56
Bulvar  |  Domači trači
SLOVENIJA IMA TALENT

Po Borutu Pahorju razkrita še prva ženska žirantka prihajajoče sezone Talentov

Pri ocenjevanju bo iskala predvsem tisto posebno iskro.
13. 4. 2026 | 09:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
