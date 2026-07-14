Zaradi nekaj evrov vrednega bakra uničili Teslino polnilnico v Ljubljani: škode naj bi bilo za okoli 10.000 evrov

Potem ko smo pred dnevi poročali o poškodovani polnilnici za električna vozila v ljubljanskem BTC, so uporabniki družbenih omrežij znova opozorili na nov primer vandalizma. Tokrat so nepridipravi popolnoma onesposobili Teslino polnilno postajo (Supercharger) pri Atlantisu, kjer so porezali vse polnilne kable.

Ob objavi fotografij je avtor zapisal: »Na Tesla SC pri Atlantisu so porezali kable.« Na fotografijah je videti, da so kabli odrezani tik ob polnilnih mestih, zaradi česar polnilnica trenutno ni uporabna. Po navedbah poznavalcev je razlog za takšna dejanja največkrat prav baker, ki ga vsebujejo polnilni kabli. Njegova odkupna vrednost je razmeroma nizka, posledice za upravljavce infrastrukture pa bistveno večje.

Objava na Facebooku. FOTO: Posnetek Zaslona

Po neuradnih informacijah storilec z odrezanim kablom pridobi za približno 20 evrov bakra, medtem ko lahko škoda zaradi uničene polnilne opreme doseže tudi okoli 10.000 evrov. Poleg stroškov zamenjave kablov nastanejo še stroški servisa, izpad delovanja polnilnice in nevšečnosti za uporabnike električnih vozil. Kraje bakra iz električne infrastrukture policija in upravljavci omrežij beležijo že vrsto let, v zadnjem obdobju pa se z njimi vse pogosteje srečujejo tudi ponudniki javnih polnilnic za električna vozila.

BTC. FOTO: Posnetek zaslona

Dogodek je med uporabniki električnih vozil sprožil precej nejevolje. Poleg tehničnih težav in občasnega nedelovanja posameznih polnilnic se zdaj srečujejo še z vandalizmom, ki lahko pomembno omeji uporabo javne polnilne infrastrukture. Za voznike električnih vozil takšne poškodbe pomenijo več kot le začasno nevšečnost. Če na izbrani lokaciji polnjenje ni mogoče, morajo poiskati drugo prosto polnilnico, kar lahko pomeni precejšnjo izgubo časa ali celo spremembo načrtovane poti.

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