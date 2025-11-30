  • Delo d.o.o.
ANGELSKI OBRAZ

Po snemanju filma pri nas številni Slovenci brez honorarjev, kaskader Rok Cvetkov besen kot ris

Od predobravnavnega naroka so minila že precej več kot tri leta, proces pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču za čuda še ni začel.
Leta 2011 so tudi v nočnem klubu Ambasada Gavioli snemali film Angelski obraz, v katerem ima glavno vlogo eden najbolj priljubljenih italijanskih igralcev Elio Germano, dobitnik canske zlate palme za najboljšo moško vlogo v filmu La nostra vita. Foto: Leon Vidic
Leta 2011 so tudi v nočnem klubu Ambasada Gavioli snemali film Angelski obraz, v katerem ima glavno vlogo eden najbolj priljubljenih italijanskih igralcev Elio Germano, dobitnik canske zlate palme za najboljšo moško vlogo v filmu La nostra vita. Foto: Leon Vidic
Boštjan Celec
 30. 11. 2025 | 17:34
 30. 11. 2025 | 18:09
4:07
A+A-

Felice Maniero, znan pod vzdevkom Faccia d'Angelo (Angelski obraz), je bil vodja beneške mafije Mala del Brenta, ki je svoje posle z mnogimi kriminalnimi dejanji v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja opravljala tudi na naših tleh. Prav zato se je filmska ekipa odločila, da posname glavnino filma na to temo pri nas. Italijanska producentska hiša SKY TV je v koprodukciji z ljubljanskim podjetjem Filmska produkcija Svet filma izbrala Vipavo in še nekatere primorske kraje. Toda zgodile so se številne nepravilnosti, zaradi katerih je primer pristal na sodniji. Od predobravnavnega naroka so minila že precej več kot tri leta, proces pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču za čuda še ni začel.

Mafijca igral tudi Cavazza

Pri snemanju filma z naslovom Angelski obraz so leta 2011 sodelovali številni Primorci, večinoma kot statisti. V glavni vlogi lika, imenovanega il Toso, je nastopal dobitnik zlate palme v Cannesu Elio Germano, v filmu pa sta denimo zaigrala tudi znana italijanska operna pevka Katia Ricciarelli v vlogi matere glavnega lika ter Sebastian Cavazza kot predstavnik balkanske mafijske naveze.

Sebastjan Cavazza FOTO: Jože Suhadolnik
Sebastjan Cavazza FOTO: Jože Suhadolnik

Snemanje se je končalo, številni Primorci pa so ostali dolgih nosov oziroma brez honorarjev. V tej zadevi sta obtožena lastnika Filmske produkcije Svet filma, makedonska producenta Vladimir Krstevski in Maja Mučeva, ki so ju torej šele leta 2022 posadili na zatožno klop. Krivdo sta zavrnila. In odtlej se na sodišču zadeva ni premaknila z mrtve točke oziroma ni bilo niti ene razprave. Odvetnika, Zoran Korenčan za Krstevskega in Anton Nosan za Mučevo, ne vesta, zakaj se glavna obravnava še ni začela. Primeru sicer naj še ne bi pretilo zastaranje, vendar pa molk sodišča daje vtis, da morda čakajo ravno na to. Predlagano je namreč neposredno zaslišanje okrog 150 ljudi, ki trdijo, da so bili opeharjeni, zato »bo postopek kar velik zalogaj«, pravi Korenčan.

Krstevski je sicer na predobravnavnem naroku sodnici Tini Lesar povedal, da živi v Ljubljani, da je magister filmske produkcije, od leta 2014 ali 2015 pa je na zavodu za zaposlovanje prijavljen kot iskalec zaposlitve; v času naroka je dobival 400 evrov socialne pomoči. Mučeva ne živi pri nas in ne razume našega jezika. Iz ust obrambe je bilo slišati trditev, da so bili vsi slovenski izvajalci filma, ki so izdali utemeljene račune, poplačani. Filmska produkcija Svet filma je že zdavnaj v stečaju.

Kuharji so propadli

Toda domnevni oškodovanci so, ko smo pred tremi leti in pol poročali o predobravnavnem naroku, trdili popolnoma drugače. Spominjali so se, da je Vipava tisto pomlad leta 2011 postala prava filmska kulisa, oni pa so se za obljubljen honorar 30 do 40 evrov na dan prelevili v filmske igralce.

Za izplačilo sta bila zadolžena ravno Makedonca, prek Filmske produkcije Svet filma bi morala plačati več kot 150 slovenskim statistom, gostincem, prevoznikom, scenografom in drugim. A tega naj ne bi storila in Primorcem naj bi ostala dolžna kar 340.000 evrov. Pomenljiv podatek je, da so Italijani za snemanje filma pri nas namenili 1,3 milijona evrov in domnevni opeharjenci so prepričani, da so ti ta denar nakazali, Makedonca pa naj bi si večji del vsote prisvojila.

Ob našem poročanju o predobravnavnem naroku je še najbolj besno deloval znani slovenski kaskader Rok Cvetkov, ki je prav tako sodeloval v filmu in naj bi bil oškodovan za več tisočakov. O Krstevskemu in Mučevi je dejal: »Goljufa, prava profesionalca! Cel kup dolgov sta pustila. Kjer koli sta delala, sta goljufala. Pri nas, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bolgariji.« 

