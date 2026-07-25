Zaradi novega igrišča bodo v občini Grosuplje padli mogočni javorji: »To bo občutno zmanjšalo kakovost našega življenja« (FOTO)

Dan pred sečnjo mogočnih dreves, ki so krepko zaznamovala povojno, pa tudi moderno obdobje Grosupljega, smo se dobili z domačinom Florjanom Fuchsom. Pred OŠ Louisa Adamiča oziroma pred vhodom na gradbišče je bilo s table razbrati, da gre za »manjšo rekonstrukcijo in vzdrževalna dela ter novogradnjo nogometnega igrišča«. Investitor je Občina Grosuplje.

Investicije bodo najmlajši še kako veseli. A je tudi močno vznemirila marsikaterega Grosupeljčana. Predvsem zato, ker je staro igrišče doslej obdajalo kakšnih 15 mogočnih javorjev, ki so dajali fantastično senco, pa so se jih odločili posekati. Štiridesetletni Florjan Fuchs, ki je hodil v prav to šolo, je že eden takšnih, ki razumejo, da otroci potrebujejo novo in boljše igrišče, težko pa razume, da je treba zato posekati takšne orjake. »Zame je to kriminal, ki bo občutno zmanjšal kakovost našega življenja!«

O 70 let starih in več kot 20 metrov visokih drevesih je pisal tudi na okoljski inšpektorat. Odgovora seveda ni dobil. Ker pa se tako odločen poseg v Grosupljem ni zgodil prvič, ne nazadnje je na nekaj podobnega, ko so na Kersnikovi v Grosupljem posekali 10 zelenih velikanov, Fuchs v našem časopisu opozarjal že leta 2017, so ljubitelji naravne sence, kot je tudi Fuchs, čedalje bolj prepričani, da gre za načrtno uničevanje zelenih oaz sredi mestnih jeder. Po svoje imajo kar prav: po Sloveniji se na veliko gradijo soseske, na zelene površine, kaj šele parke, pa investitorji pozabljajo.

Florjan Fuchs opozarja na pomanjkanje občutka investitorjev.

Zame je to kriminal, ki bo občutno zmanjšal kakovost našega življenja!

Le nekatera drevesa

Ker je investitor Občina Grosuplje, nas je zanimal njihov pogled na to sečnjo. V odgovoru so pomirili vsaj s tem, da ne nameravajo posekati vseh dreves.

»V okviru celovite prenove in posodobitve zunanjega športnega igrišča pri OŠ Louisa Adamiča Grosuplje bo zaradi izvedbe predvidenih gradbenih del treba odstraniti nekaj dreves. Odstranitev dreves ni cilj projekta, temveč je to nujen ukrep, predvsem zaradi varnosti na delu območja, kjer je predvidena gradnja novih športnih površin in spremljajoče infrastrukture. Ob čemer je treba poudariti, da imajo nekatera od obstoječih dreves plitev koreninski sistem, ki že zdaj povzroča dvigovanje in poškodbe asfaltnih ter drugih utrjenih površin, kar predstavlja tudi varnostno tveganje za uporabnike igrišča. Vsa potrebna odstranitev vegetacije je bila skrbno preučena v okviru priprave projekta, pri čemer si je Občina Grosuplje prizadevala ohraniti čim več obstoječega drevja. Poseg bo omejen izključno na tista drevesa, ki so neposredno na območju predvidene gradnje.«

Dan po našem obisku jih je nekaj že padlo.

Prenova ne pomeni odstranitve vsega drevja ob šoli, pač pa gre za skrbno načrtovan poseg.

Na Občini so nam zatrdili tudi to, da se še kako zavedajo pomena teh dreves za kakovost bivanja, senco in prijetno šolsko okolje. »Zato bo del projekta tudi ustrezna krajinska ureditev območja. Občina bo poskrbela za nadomestne zasaditve, s katerimi bomo dolgoročno ohranili zelen značaj prostora ter zagotovili kakovostno urejeno okolje za učence, zaposlene in druge uporabnike športnih površin.« Predvsem pa želijo sporočiti, da prenova ne pomeni odstranitve vsega drevja ob šoli, pač pa, da gre za skrbno načrtovan poseg, s katerim bo večina zelenih površin ohranjena, hkrati pa bodo ustvarjene boljše in varnejše razmere za športno dejavnost uporabnikov.