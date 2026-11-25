Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. O zapori so obvestili iz Darsa in prometnoinformacijskega centra Promet.si, ki voznike pozivata k strpnosti in previdnosti. Zapora velja za oba vozna pasova oziroma obe smeri vožnje, zato promet na tem delu avtoceste ni mogoč. Vozniki lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Poleg tega je zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani.

Na območju zapore nastajajo zastoji, zato morajo vozniki računati na daljši čas potovanja. Predvsem tisti, ki se odpravljajo proti Ljubljani ali v smeri Maribora, naj pred odhodom preverijo stanje na cestah in po možnosti prilagodijo svojo pot.

Vreme se bo ponoči spremenilo, sneg se bo spustil do nižin

Medtem ko promet na štajerski avtocesti že ovira prometna nesreča, se v prihodnjih urah obeta tudi izrazitejši vremenski preobrat. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje oblačno vreme z občasnimi rahlimi padavinami. Danes jih bo več predvsem v zahodnih krajih, meja sneženja pa se bo čez dan večinoma dvignila nad 1000 metrov nadmorske višine.

Bistveno bolj zimsko bo v noči na četrtek. Padavine se bodo okrepile, meja sneženja pa se bo do jutra marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije spustila vse do nižin. V četrtek bo oblačno, čez dan bodo padavine postopoma oslabele in ponekod tudi ponehale. Popoldne bodo nastale še krajevne plohe, ki bodo lahko tudi snežne.

Po napovedih Arsa bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije od minus ene do dveh stopinj Celzija, čez dan pa se bodo temperature gibale med eno in štirimi stopinjami. Do petkovega jutra bodo padavine večinoma ponehale.

Vozniki naj spremljajo razmere na cestah

Zaradi prometne zapore in prihajajoče vremenske spremembe velja posebno opozorilo vsem, ki se odpravljajo na pot. Vozniki naj spremljajo prometne informacije, upoštevajo prometno signalizacijo in prilagodijo hitrost razmeram na cesti. Ob morebitnih padavinah in nizkih temperaturah je treba računati tudi na slabše vozne razmere. Za zdaj podrobnosti o prometni nesreči, morebitnih poškodovanih in predvidenem času odprtja štajerske avtoceste niso znane.