  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SNEŽNI IZZIVI

Zaradi snega je otežen dostop do vrtcev, bolnišnic in šol: Gre za pomanjkljivost plužnega sistema?

Zamude pri čiščenju so sprožile nejevoljo, normativi pluženja pa kažejo, da sistem ne sledi vedno potrebam najbolj ranljivih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 7. 1. 2026 | 21:05
2:41
A+A-

Nedavno sneženje je v več delih Slovenije povzročilo resne težave pri dostopnosti do ključnih javnih ustanov. Čeprav so glavne prometnice večinoma splužene, so pretekli dnevi pokazali, da čiščenje parkirišč in pločnikov pogosto zaostaja, kar najbolj prizadene uporabnike zdravstvenih, izobraževalnih in varstvenih storitev. V Postojni je bila situacija na začetku tedna slaba, poroča 24ur. Lokalni pločniki in ceste so zdaj prevozni, a dostopi do javnih objektov, zlasti parkirišča pred zdravstvenim domom, niso bili pravočasno urejeni. Pluženje se je začelo šele v jutranjih urah, ko so ustanove že odprle vrata. Zaradi tega so bili pacienti in zaposleni prisiljeni gaziti po snegu ali iskati alternativne, pogosto nevarnejše poti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Čiščenje občinskih cest se aktivira šele, ko sneg na lokalnih cestah doseže 15 centimetrov 

Podobne razmere so zaznali tudi v drugih občinah. Pešci so se ponekod zaradi neočiščenih pločnikov umikali na cesto, kar je povečalo tveganje za nesreče, še posebej za starejše, starše z vozički in gibalno ovirane osebe. Težave so bile prisotne tudi pri nujnih medicinskih ekipah, kjer je pluženje snega povzročilo zasutje izhodov iz garaž, kar bi v kritičnih trenutkih lahko ogrozilo odzivni čas. Programi zimske službe v občinah temeljijo na prioritetnih razredih cest in natančno določajo, pri kateri debelini snega se začne pluženje. Po teh normativih se čiščenje občinskih cest aktivira šele, ko sneg doseže 10 centimetrov na cestah višjega prednostnega razreda oziroma 15 centimetrov na ostalih lokalnih cestah. V praksi pa se je izkazalo, da takšna pravila ne zagotavljajo nujno pravočasne dostopnosti do ustanov, ki morajo ostati prehodne ne glede na vremenske razmere.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Strokovnjaki za upravljanje urbanih površin opozarjajo, da bi morale biti prioritete pluženja prilagojene dejanskim potrebam lokalnega prebivalstva. Pravočasno in ciljno čiščenje teh površin ni le vprašanje udobja, temveč varnosti in enakih možnosti za vse uporabnike. Čeprav se stanje po večini občin hitro izboljšuje, ostaja ključno vprašanje, ali so trenutni načrti in standardi zimskega vzdrževanja še ustrezni v času, ko so vremenski pojavi intenzivnejši in manj predvidljivi. Jasnejša koordinacija med občinami in izvajalci zimske službe ter prilagoditev prioritet bi lahko v prihodnje preprečili podobne zaplete.

Več iz teme

snegpluženjedostopnost do javnih ustanovčiščenje cest
ZADNJE NOVICE
21:23
Novice  |  Slovenija
ČAS JE KLJUČNEGA POMENA

Teo (7) iz okolice Ptuja se bori s kruto in neusmiljeno boleznijo (FOTO)

Za ustrezno zdravljenje v ZDA potrebujejo 2,5 milijona evrov.
Gordana Stojiljković7. 1. 2026 | 21:23
21:21
Bulvar  |  Tuji trači
PRAVOSLAVNI BOŽIČ

Veste, s kom je najbolj seksi babica Balkana praznovala božič? Fotografija je ganila oboževalce

Pevka Neda Ukraden je objavila je fotografijo z najdražjimi.
7. 1. 2026 | 21:21
21:05
Novice  |  Slovenija
SNEŽNI IZZIVI

Zaradi snega je otežen dostop do vrtcev, bolnišnic in šol: Gre za pomanjkljivost plužnega sistema?

Zamude pri čiščenju so sprožile nejevoljo, normativi pluženja pa kažejo, da sistem ne sledi vedno potrebam najbolj ranljivih.
Kaja Grozina7. 1. 2026 | 21:05
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Sporočila za leto 2026: Dovolimo ljubezni, da nas vodi (Suzy)

S svojimi nasveti so nas bodrili in nam vlivali upanje že v preteklem se letu, ob začetku novega so z nami delili uvide in spoznanja o izzivih in priložnostih, ki so pred nami. Naj vas njihova sporočila o tem, kaj je res pomembno, vodijo skozi prihodnje mesece in vas spodbudijo k čim bolj polnemu in ozaveščenemu življenju.
7. 1. 2026 | 21:00
20:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Najstniku sledil na stranišče, nato ga zabodel z nožem: »Kri je brizgala na vse strani«

Najstnik je umrl v reševalnem vozilu.
7. 1. 2026 | 20:32
20:21
Novice  |  Slovenija
O IZŽIVLJANJIH SE JE PISALO ŽE LANI

Domnevno izživljanje nad starejšimi v domu starejših v Kopru: ujeta naj bi bila med intimnim odnosom

Zaposlena oseba naj bi dva stanovalca doma na skrivaj in fotografije delila s sodelavci.
7. 1. 2026 | 20:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki