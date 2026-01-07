Zaradi snega je otežen dostop do vrtcev, bolnišnic in šol: Gre za pomanjkljivost plužnega sistema?

Nedavno sneženje je v več delih Slovenije povzročilo resne težave pri dostopnosti do ključnih javnih ustanov. Čeprav so glavne prometnice večinoma splužene, so pretekli dnevi pokazali, da čiščenje parkirišč in pločnikov pogosto zaostaja, kar najbolj prizadene uporabnike zdravstvenih, izobraževalnih in varstvenih storitev. V Postojni je bila situacija na začetku tedna slaba, poroča 24ur. Lokalni pločniki in ceste so zdaj prevozni, a dostopi do javnih objektov, zlasti parkirišča pred zdravstvenim domom, niso bili pravočasno urejeni. Pluženje se je začelo šele v jutranjih urah, ko so ustanove že odprle vrata. Zaradi tega so bili pacienti in zaposleni prisiljeni gaziti po snegu ali iskati alternativne, pogosto nevarnejše poti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Čiščenje občinskih cest se aktivira šele, ko sneg na lokalnih cestah doseže 15 centimetrov

Podobne razmere so zaznali tudi v drugih občinah. Pešci so se ponekod zaradi neočiščenih pločnikov umikali na cesto, kar je povečalo tveganje za nesreče, še posebej za starejše, starše z vozički in gibalno ovirane osebe. Težave so bile prisotne tudi pri nujnih medicinskih ekipah, kjer je pluženje snega povzročilo zasutje izhodov iz garaž, kar bi v kritičnih trenutkih lahko ogrozilo odzivni čas. Programi zimske službe v občinah temeljijo na prioritetnih razredih cest in natančno določajo, pri kateri debelini snega se začne pluženje. Po teh normativih se čiščenje občinskih cest aktivira šele, ko sneg doseže 10 centimetrov na cestah višjega prednostnega razreda oziroma 15 centimetrov na ostalih lokalnih cestah. V praksi pa se je izkazalo, da takšna pravila ne zagotavljajo nujno pravočasne dostopnosti do ustanov, ki morajo ostati prehodne ne glede na vremenske razmere.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Strokovnjaki za upravljanje urbanih površin opozarjajo, da bi morale biti prioritete pluženja prilagojene dejanskim potrebam lokalnega prebivalstva. Pravočasno in ciljno čiščenje teh površin ni le vprašanje udobja, temveč varnosti in enakih možnosti za vse uporabnike. Čeprav se stanje po večini občin hitro izboljšuje, ostaja ključno vprašanje, ali so trenutni načrti in standardi zimskega vzdrževanja še ustrezni v času, ko so vremenski pojavi intenzivnejši in manj predvidljivi. Jasnejša koordinacija med občinami in izvajalci zimske službe ter prilagoditev prioritet bi lahko v prihodnje preprečili podobne zaplete.