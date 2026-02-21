Snežna ujma pognala na teren 50 močnih ekip, številni še brez elektrike, težave možne tudi prihodnje dni

Premier Robert Golob je med današnjim ogledom stanja na terenu po petkovi snežni ujmi v severovzhodni Sloveniji zagotovil prizadetim pomoč celotne države. Na območju je danes brez oskrbe z električno energijo še okoli 17.000 odjemalcev, ekipe Elektra Maribor pa si ob pomoči civilne zaščite še naprej prizadevajo, da bi jo znova vzpostavili. Z Elektra Maribor so danes popoldne sporočili, da je zaradi obsega poškodb in zahtevnih razmer na terenu možno, da bo oskrba z električno energijo na posameznih območjih motena še več dni.

Gradi se sistem odpornosti

»Žal bo takšnih naravnih nesreč, ko območje prizadenejo res izredne vremenske razmere, v bodoče vedno več, zato država že dlje časa gradi sistem odpornosti. Sistem odpornosti pomeni tudi to, da se takoj, ko pride do takih nesreč, odzove cela država,« je v izjavi za medije po sestanku koordinacijske skupine na sedežu Elektra Maribor povedal predsednik vlade. »Prebivalci Štajerske ne bodo prepuščeni sami sebi, ravno obratno, država je že aktivirala svoje strateške zaloge, najprej na področju agregatov, kasneje, če bo treba, pa tudi na drugih področjih,« je dodal.

Pred prihodom v Maribor si je ogledal stanje na območju Šentilja, kjer je zaradi porušenega daljnovoda, ki je klonil pod težo snega, brez elektrike več naselij. Iz Maribora je z ekipo odpotoval v Haloze, kjer je zaradi velikih količin snega otežen dostop in s tem onemogočeno popravljanje elektrodistribucijskega omrežja. O večjih težavah zaradi petkovega sneženja med drugim poročajo iz občin Cirkulane in Sveta Ana, z Goričkega, širšega območja Ptuja, okolice Maribora in Pohorja.

Zagotovili bodo agregate

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je pojasnil, da bodo Elektru Maribor zagotovili agregate za nadomestitev poškodovanih transformatorskih postaj in zagotavljanje delovanja vodovodnega omrežja v več krajih, na voljo pa bodo tudi ostalim, a le za najbolj nujne primere. »Pri izpadu za 17.000 odjemalcev ni mogoče pričakovati, da bo lahko vsak dobil agregat. In ga tudi ne potrebuje. Prioriteta so ranljive skupine, institucije in podobno,« je dejal.

Direktorica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar je ponovila, da njihove ekipe delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi čim prej zagotovili oskrbo z energijo vsem odjemalcem, a ponekod bo to verjetno trajalo še nekaj dni. »V tem trenutku je na terenu 50 močnih elektro-gradbenih ekip, ki ugotavljajo napake na omrežju in jih odpravljajo. To pomeni okoli 500 sodelavcev, ki na terenu iščejo rešitve, da bo omrežje čim prej v uporabi,« je povedala. Spomnila je, da je bilo v petek zjutraj brez oskrbe z elektriko okoli 70.000 odjemalcev, zato se zahvaljuje vsem, ki pomagajo pri manjšanju te številke. To po njenih besedah še posebej velja za gasilce in pripadnike civilne zaščite, ki jim pomagajo pri utiranju poti in pomoči prebivalstvu.