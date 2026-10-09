Zaradi tega je bil pobegli Dean Husović v priporu: izginilo več kot 80.000 evrov (FOTO)

Ljubljanski policisti še vedno iščejo 31-letnega Deana Husovića, državljana Bosne in Hercegovine, ki je v sredo, 7. oktobra, pobegnil iz neposredne bližine ljubljanskega zapora na Povšetovi ulici. Za njim so razpisali tiralico, pri iskanju pa sodelujejo tudi tuji varnostni organi. Zdaj so znane tudi podrobnosti kaznivega dejanja, zaradi katerega se je znašel v priporu. Kot so poročali v oddaji 24UR, je Husović osumljen velike tatvine, povezane z drznim vlomom v vozilo varnostne službe Sintal na območju ljubljanskega BTC-ja. Storilci naj bi januarja iz vozila odnesli več kot 80.000 evrov gotovine.

Dean Husović. FOTO: Pu Ljubljana

Sledili naj bi vozilu z denarjem

Po informacijah Dnevnika naj bi osumljenci najprej spremljali gibanje Sintalovega vozila. Ko je varnostnik ustavil pred kopališčem v BTC-ju, da bi prevzel denar, naj bi pristopili do vozila in prevrtali ključavnico zadnjih vrat. Nato naj bi vlomili v sef, v katerem je bilo po neuradnih informacijah 18 vrečk za prenos gotovine. Iz vozila naj bi odnesli nekaj več kot 80.000 evrov. Husovića so policisti prijeli pri Šentilju, približno pol leta po tatvini. Od takrat je bil v priporu, zaradi suma velike tatvine pa se je zagovarjal pred ljubljanskim sodiščem.

Dean Husović FOTO: Pu Ljubljana

V sredo so ga po sodni obravnavi pripeljali nazaj na Povšetovo, kjer pa mu je uspelo pobegniti. Okoliščine pobega še niso povsem pojasnjene. Iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so za 24UR potrdili, da je pripornik še vedno na begu in da je zanj razpisana tiralica. Na vprašanja o domnevni tatvini so se odzvali tudi v podjetju Sintal. Pojasnili so, da postopki še niso zaključeni, zato okoliščin dogodka ne morejo komentirati, prav tako pa niso mogli uradno potrditi navedb o višini škode. Po doslej zbranih podatkih Husović ni nevaren, kljub temu pa policija občanom svetuje previdnost. Vse, ki bi ga opazili ali imeli informacije o njegovem gibanju, pozivajo, naj pokličejo 113 ali najbližjo policijsko postajo. Informacije je mogoče anonimno posredovati tudi na številko 080 1200.