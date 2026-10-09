Zaradi tega je bil pobegli Dean Husović v priporu: izginilo več kot 80.000 evrov (FOTO)

Ljubljanski policisti še vedno iščejo 31-letnega Deana Husovića, državljana Bosne in Hercegovine, ki je v sredo, 7. oktobra, pobegnil iz neposredne bližine ljubljanskega zapora na Povšetovi ulici. Za njim so razpisali tiralico, pri iskanju pa sodelujejo tudi tuji varnostni organi. Zdaj so znane tudi podrobnosti kaznivega dejanja, zaradi katerega se je znašel v priporu. Kot so poročali v oddaji 24UR, je Husović osumljen velike tatvine, povezane z drznim vlomom v vozilo varnostne službe Sintal na območju ljubljanskega BTC-ja. Storilci naj bi januarja iz vozila odnesli več kot 80.000 evrov gotovine.
Po informacijah Dnevnika naj bi osumljenci najprej spremljali gibanje Sintalovega vozila. Ko je varnostnik ustavil pred kopališčem v BTC-ju, da bi prevzel denar, naj bi pristopili do vozila in prevrtali ključavnico zadnjih vrat. Nato naj bi vlomili v sef, v katerem je bilo po neuradnih informacijah 18 vrečk za prenos gotovine. Iz vozila naj bi odnesli nekaj več kot 80.000 evrov. Husovića so policisti prijeli pri Šentilju, približno pol leta po tatvini. Od takrat je bil v priporu, zaradi suma velike tatvine pa se je zagovarjal pred ljubljanskim sodiščem.