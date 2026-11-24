Potem ko je predsednik ZDA Donald Trump konec septembra v govoru na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca (UI) uporabljala izraz superinteligenca s kratico SI, je močno naraslo zanimanje za domene s slovensko končnico.si.

Kakor je povedala Barbara Povše, vodja Registra.si, ki deluje v okviru Arnesa in opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si, je sistem obremenitev preživel brez izpada, za trinajstčlansko ekipo pa je povečano zanimanje pomenilo tudi dnevna in nočna dežurstva. Največji dnevni skok so zaznali približno teden dni po Trumpovem govoru, ko so v enem samem dnevu registrirali nekaj manj kot 22.000 domen. Povšetova je obremenitev primerjala kar z napadom DDoS (vrsta kibernetskega napada, pri katerem napadalci s čezmerno količino lažnega ali neželenega prometa preobremenijo spletno mesto, strežnik ali omrežje), vendar je šlo »le« za povečano povpraševanje po registracijah.

»Če je bilo prej normalno sto domen na dan, je zdaj normalno tisoč,« pravi vodja nacionalnega registra Barbara Povše. Foto: Register.si

Varnost in zadostne zmogljivosti

Številke so se nato umirile, vendar se niso vrnile na prejšnjo raven. »Če je bilo prej normalno sto domen na dan, je zdaj normalno tisoč,« je spremenjene razmere opisala Barbara Povše. V času pogovora se je skupno število registriranih domen .si približalo polovici milijona (498.338), pri čemer jih je bilo okoli 236.700 registriranih v zadnjem mesecu; podatki se posodabljajo sproti in so objavljeni na spletni strani register.si. »Zaradi Trumpa smo v treh tednih registrirali več domen kot prej v 33 letih,« je razmere opisala naša sogovornica. Spremenila se je tudi sestava registrarjev, torej ponudnikov, prek katerih uporabniki registrirajo domene. Pred začetkom povečanega zanimanja jih je bilo 91, v času pogovora pa 118.

Sistem po besedah Barbare Povše ni bil zasnovan za tolikšno povpraševanje, a je zdržal zaradi dolgoletnega vlaganja v varnost, redundantne storitve in zadostne zmogljivosti. Pri nacionalnem registru se namreč zavedajo, da zagotavljajo kritično storitev za slovenski internet. Do sistema za registracijo dostopajo registrarji, dostop nepooblaščenim pa preprečujejo z več zaščitami. Sogovornica je opozorila, da je domena .si zaradi večje prepoznavnosti zdaj zanimivejša tudi za morebitne napade.

Povšetovo pa je najbolj skrbela obremenitev zaposlenih. Zaradi novih registrarjev iz drugih časovnih pasov so organizirali dvojno dežurstvo, podnevi in ponoči, da so lahko odgovarjali na vprašanja in omogočili izvedbo registracij. Kakor je dodala, upa, da bodo povečani prihodki od registracij omogočili dodatne zaposlitve in obnovo sistemov, saj bo treba delovanje prilagoditi trajneje večjemu povpraševanju.

Šteivlo domen

Fizična oseba ali poslovni subjekt

Domeno .si lahko registrira fizična oseba ali poslovni subjekt od koder koli, vendar ne neposredno pri registru. Izbrati mora enega od registrarjev, ki v imenu nosilcev opravljajo registracije, podaljšanja in druge postopke v registrskem sistemu. Načini naročila se med ponudniki razlikujejo: pri nekaterih je registracijo mogoče samostojno opraviti prek portala, pri drugih je postopek drugačen, je pojasnila Barbara Povše.

Nosilec mora spoštovati splošne pogoje registra in zagotoviti točne podatke o sebi, pri čemer je naša sogovornica posebej poudarila razliko med domeno in spletno stranjo: domena je lahko naslov spletne strani ali del naslova elektronske pošte, ni pa sama spletna stran. Registrar nacionalnemu registru zanjo plača deset evrov, končno ceno za uporabnika pa določi sam. Uporabnik postane nosilec, ne lastnik domene: v uporabi jo ima, dokler jo podaljšuje in spoštuje pogoje.

Dnevne registracije

Od registracije pa je treba ločiti sekundarni trg z domenami, na katerem nosilci domene ponudijo v nadaljnjo prodajo, je pojasnila. Med portali za takšno trgovanje je verjetno najbolj znan GoDaddy. Zneski so lahko bistveno višji od stroškov registracije, v posameznih primerih tudi milijonski, vendar se večina ponujenih domen ne proda. Zaščita v slovenskem postopku ni omejena le na blagovne znamke, ampak zajema tudi geografske oznake, osebna imena in firme, je pojasnila Povšetova. Tako da ne moremo registrirati domene tesla.si, lahko pa bi registrirali domeno burek.si.