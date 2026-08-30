Zaradi varovanih kolon bo promet proti Bledu občasno oviran, to so navodila policije

Na Bledu bo v ponedeljek in torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet. Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo v ponedeljek in torek občasno povečan promet predvsem na relaciji proti Bledu ob prihodih ter na relaciji z Bleda ob odhodih udeležencev foruma.

Policija je sporočila, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene pa bodo tudi kratkotrajne mobilne zapore. Kljub temu v času Blejskega strateškega foruma poseben prometni režim ni predviden. Policija zato vse udeležence v cestnem prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Kako ravnati ob srečanju z varovano kolono?

Policija posebej opozarja, da morajo vozniki ob srečanju z varovanimi kolonami ustaviti in se umakniti z vozišča ter varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod.

»Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdeče-modro svetilko,« so pojasnili na policiji.

Vozil iz spremstva ni dovoljeno prehitevati

Policija opozarja tudi, da je vozila iz spremstva prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo. Policija udeležence v prometu poziva k strpnosti in upoštevanju navodil, saj bodo zaradi prihodov in odhodov varovanih oseb na območju Bleda možne kratkotrajne prekinitve prometa.