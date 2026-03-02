So to vaši ukradeni predmeti? Med plenom tudi dve frajtonarici (FOTO)

Ker so se vlomi nadaljevali tudi po prijetju ene izmed skupin osumljencev, so v začetku decembra na območju Policijska uprava Celje ustanovili posebno delovno skupino za namen obravnave kaznivih dejanj na območju Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah, Šentjura in Laškega. Ta se pretežno ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin.

Pri drznih tatvinah storilci najpogosteje pod pretvezo, da so predstavniki različnih telekomunikacijskih družb, pristopijo do stanovanjskih hiš, kjer živijo starejši občani. Medtem ko eden ali dva zamotita stanovalca, tretji neopazno vstopi v hišo ter odtuji gotovino in vrednejše predmete. Najpogosteje je tarča zlat nakit. Konec januarja letos so policisti delovne skupine obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Šmarja pri Jelšah, februarja pa še vloma na območju Šentjurja in nato ponovno Šmarja pri Jelšah. Storilci so v vseh primerih nasilno vstopili v objekte, preiskali notranjost ter odtujili več kosov zlatega nakita in gotovino.

Pri preiskavi so imeli ključno vlogo občani, ki so bili pozorni na prisotnost neznanih oseb in vozil v zaselkih. Storilci so pri zadnjih štirih vlomih uporabljali osebni vozili Renault Megane črne barve in Seat Leon sive barve z zatemnjenimi stekli. Prejšnji teden so policisti delovne skupine v sodelovanju s policisti Policijske uprave Celje in Policijske uprave Novo mesto v naseljih v okolici Šentjernej izvedli tri hišne preiskave in odvzeli prostost trem moškim, osumljenim vlomov v stanovanjske hiše. Med hišnimi preiskavami so zasegli več kosov različnega nakita, dve ročni uri, dve manjši harmoniki frajtonarici ter več nabojev za pištolo. Ugotovljeno je bilo, da zaseženi predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj. Vsi trije osumljeni so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

Policija se ob tem zahvaljuje občanom za sodelovanje, saj je bilo prav njihovo pozorno opazovanje in takojšnje obveščanje o sumljivih vozilih ter osebah ključno za hitro odkritje in prijetje storilcev. V tovrstnih primerih je izjemno pomembno, da si občani zapomnijo čim več podrobnosti in informacije v najkrajšem možnem času posredujejo policiji.