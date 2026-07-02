Zaradi vročinskega vala je Pošta Slovenije začasno prilagajala dostavo

Slovenijo je zajel eden najhujših vročinskih valov letošnjega poletja. Agencija RS za okolje (ARSO) je za večji del države izdala opozorila zaradi velike toplotne obremenitve, saj temperature marsikje presegajo 35 stopinj Celzija, najbolj obremenjujoče razmere pa vztrajajo v mestih, na Primorskem in v jugovzhodnem delu države. Pristojni prebivalcem svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v senci, pijejo dovolj tekočine in se izogibajo večjim telesnim naporom.

Ekstremna vročina pa ne vpliva le na vsakdanje življenje, temveč tudi na delo številnih zaposlenih, ki svoje naloge opravljajo na prostem. Na naše uredništvo se je obrnilo več zaposlenih na Pošti Slovenije, ki opozarjajo na zahtevne delovne razmere med vročinskim valom. Med drugim navajajo, da so med dostavo pošiljk več ur izpostavljeni visokim temperaturam, da po njihovih besedah nimajo ustrezno zagotovljenih pogojev za delo v takšnih razmerah in da jim niso zagotovljeni hladni napitki. Ob tem opozarjajo tudi na nevarnost vročinskega stresa in izčrpanosti, saj velik del delovnega dne preživijo na soncu.

Pošta Slovenije: Dostave ne prekinjamo, prilagajamo pa jo razmeram

Na Pošto Slovenije smo zato naslovili vprašanja, kako skrbijo za varnost zaposlenih v času izredne vročine, ali imajo poštarji zagotovljeno zadostno količino pitne vode in ali razmišljajo o prilagoditvi dostave v času.

»V Pošti Slovenije je zdravje zaposlenih vedno na prvem mestu. Zaradi obvladovanja tveganj, ki se lahko pojavijo ob povišani temperaturi zraka na prostem, imamo sprejete tako splošne kot tudi dodatne ukrepe za varno delo v času povišanih temperatur oz. vročine, ki med drugim zajemajo prilagoditev in prerazporeditev delovnega časa (zgodnejši začetek dostave), povečanje pogostosti odmorov v senci oziroma ohlajenih prostorih, zagotovitev zadostne količine vode.

V zadnjih dneh smo v Pošti Slovenije sprejeli še nekatere dodatne ukrepe glede na napovedane izjemno visoke temperature in razglašen rdeči alarm za večji del države. Pošta Slovenije storitev ne bo prekinila in bo zagotavljala njen največji možni obseg glede na razmere. Od ponedeljka do vključno srede, ko so bile napovedane najvišje temperature, je bila uvedena začasna omejitev izvajanja dostave v času največje toplotne obremenitve, ko so se tako zaradi višje sile začasno dostavljale predvsem nekatere vrste najnujnejših pošiljk, kot so na primer pošiljke s storitvijo prednostno, paketi, dnevni časopis, nenaslovljena direktna pošta, pošiljke hitre pošte in telegrami. Dostava vseh ostalih vrst pošiljk bo izvedena v sklopu zmožnosti in bo normalizirana takoj, ko bodo vremenske razmere ugodnejše, kar je predvidoma s četrtkom,« odgovarja Pošta Slovenije.