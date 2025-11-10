Zaradi zamujanja ob obravnavi božičnice grdo napičili vladajoče: »Še spijo po t.i. Martinovem vikendu?« (VIDEO)

Odbor DZ za finance je danes podprl vladni predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in zimskega dodatka za upokojence ter za prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Prenavljen sistem normirancev Prihodkovni pogoj za vstop v sistem za polne normirance se zvišuje s 60.000 na 120.000 evrov, za popoldance s 30.000 na 50.000 evrov. Zvišuje se prihodkovni pogoj povprečja prihodkov dveh zaporednih preteklih let za obvezen izstop iz sistema, in sicer na 120.000 evrov za zavezanca, ki je bil v dveh letih polni normiranec, na 50.000 evrov za tistega, ki je bil popoldanec, in na 85.000 evrov za vse ostale zavezance, je povzel.

V koaliciji predlog pozdravljajo, v opoziciji pa vladi očitajo, da deli predvolilne bonbone.

Predlog uvaja obvezni zimski regres oz. božičnico v višini polovice minimalne plače, ki bo neobdavčena in neoprispevčena. Letos naj bi bila v višini 639 evrov izplačana do 18. decembra, predvidenih je nekaj izjem, zlasti za podjetja v težavah, je povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Zamujanje vladnih predstavnikov na sejo razkurilo opozicijsko SDS

Je pa bilo pestro že ob začetku seje, saj ob prvi točki dnevnega reda, torej obravnavi predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in zimskega dodatka za upokojence. Tako je predsedujoča odboru pojasnila, da so k obravnavi povabljeni predstavniki ministrstva za finance, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državnega sveta in zakonodajne-pravne službe DZ. A predstavnikov finančnega ministrstva ni bilo, a so se opravičili, medtem ko prav tako na sejo ob začetku niso uspeli priti predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sejo odbora so zato prekinili za pol ure.

V največji opozicijski stranki so zato jezno zapisali na omrežju X:

»Takole se predstavniki vlade in ministrstva za finance in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti norčujejo iz zakonodajne veje oblasti in predvsem iz državljanov. Predlagajo obvezno božičnico po nujnem postopku, potem pa se v ponedeljek ob 9h niso sposobni prikazati na lastni seji, kjer bi se predlog obravnavalo. Kakšen je njihov izgovor? Morda “November je, ne da se delat’?” Ali pa še spijo po t.i. Martinovem vikendu?«