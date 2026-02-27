Zaradi zemlje je Tomaž Janeza s cepinom po glavi

Tomaž Svet je poskušal Janeza M. ubiti v prekoračenem silobranu. Sošolca z Rakeka sta nasilno obračunala kar ob lokalni cesti.
Z alpinističnim cepinom ga je huje poškodoval po glavi (fotografija je simbolična). FOTO: O2o Creative/getty Images
Slovenci so znani po tem, da jim je zemlja svéta. Celo desetletje sta si bila zaradi meje na gozdni parceli oziroma njenega prestavljanja v laseh Tomaž Svet z Rakeka in njegov sokrajan Janez M. Dejstvo, da sta bila nekoč sošolca, jima pri tem, da bi v miru zgladila spor, ni prav nič pomagalo. Prvi naj bi drugega, kot se je v preiskavi po krvavem dogodku, v katerega sta bila vpletena 27. novembra 2021 okoli 9. ure na parkirišču nad naseljem Unec ob lokalni cesti Planina–Unec–Rakov Škocjan, spominjala priča Darko F., še takrat obtožil, da so z lubja in kamnov odstranjevali barvo, ki označuje ...