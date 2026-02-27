Zaradi zemlje je Tomaž Janeza s cepinom po glavi

SILOVITO ZAMAHNIL

Tomaž Svet je poskušal Janeza M. ubiti v prekoračenem silobranu. Sošolca z Rakeka sta nasilno obračunala kar ob lokalni cesti.

Slovenci so znani po tem, da jim je zemlja svéta. Celo desetletje sta si bila zaradi meje na gozdni parceli oziroma njenega prestavljanja v laseh Tomaž Svet z Rakeka in njegov sokrajan Janez M. Dejstvo, da sta bila nekoč sošolca, jima pri tem, da bi v miru zgladila spor, ni prav nič pomagalo. Prvi naj bi drugega, kot se je v preiskavi po krvavem dogodku, v katerega sta bila vpletena 27. novembra 2021 okoli 9. ure na parkirišču nad naseljem Unec ob lokalni cesti Planina–​Unec–​Rakov Škocjan, spominjala priča Darko F., še takrat obtožil, da so z lubja in kamnov odstranjevali barvo, ki označuje ...