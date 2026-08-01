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Žarko Sajič v boj za Piran: izzval bo aktualnega župana Andreja Koreniko

Podporo Žarku Sajiču sta napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD.
Žarko Sajič ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem državnega premoženja. Foto: Janez Mužič

Žarko Sajič ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem državnega premoženja. Foto: Janez Mužič

Župan Andrej Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov. FOTO: Piran.si

Župan Andrej Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov. FOTO: Piran.si

Meira Hot odločitve še ni sprejela. FOTO: Matej Družnik

Meira Hot odločitve še ni sprejela. FOTO: Matej Družnik

Žarko Sajič ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem državnega premoženja. Foto: Janez Mužič
Župan Andrej Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov. FOTO: Piran.si
Meira Hot odločitve še ni sprejela. FOTO: Matej Družnik
Boris Šuligoj
 1. 8. 2026 | 08:45
3:54
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V piranski občini je dolgo kazalo na precej dolgočasno predvolilno kampanjo za lokalne volitve, saj je ena od zelo zgodaj opravljenih anket sedanjemu županu Andreju Koreniki pokazala precejšnjo prednost. Analitiki so ocenili, da je naročena anketa dosegla namen, saj je takšna prednost drugim potencialnim kandidatom odvzela precej vetra v jadra in jim dala misliti, ali naj sploh kandidirajo. Toda v piranski občini se politični apetiti po županovanju šele krepijo. Lista Andreja Korenike, ki v Piranu vlada v koaliciji z Gibanjem Svoboda in hkrati z izdatno pravno pomočjo donedavnega odvetnika (zdaj ministra) Francija Matoza, je pred volilno jesenjo zbudila odločno zavezništvo opozicije. Do te mere, da sta nasprotovanje Andreju Koreniki napovedali stranka SD v sodelovanju s Popovičevo stranko Piran je naš, kar je sodelovanje, ki si ga še pred nekaj leti niti v sanjah ne bi mogli predstavljati.

Hrkman bi postal podžupan

Boris Popovič je za svojo stranko dolgo iskal primernega županskega kandidata, zdaj se je ogrel za Žarka Sajiča, upokojenega inženirja ladijskega strojništva, ki je svojo kariero začel pri Splošni plovbi Portorož in se po diplomi izobraževal še na področju ekonomije in menedžmenta. Zaposlen je bil na ministrstvu za finance, deloval je na področju upravljanja državnega premoženja in velikih infrastrukturnih projektov. Bil je pomočnik uprave v SOD in SDH, izvršni direktor v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb, vrsto let je zastopal državo na skupščinah delničarjev Luke Koper, od 2016. do aprila 2019 pa je bil direktor državnega podjetja 2TDK. Leta 2006 je Sajič ustanovil Zavod za ohranjanje pomorske dediščine, ta pa zasebni Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu. Sajič je že napovedal, da bo tesno sodeloval z Ivanom Hrkmanom, ki bi v primeru ugodnega volilnega izida prevzel funkcijo podžupana. Hrkman je bil do nedavnega tesen sodelavec Andreja Korenike, vendar se je z njim razšel.

Župan Andrej Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov. FOTO: Piran.si
Župan Andrej Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov. FOTO: Piran.si

Korenika se zanaša na svoje volivce, na svojo listo, še vedno računa na zavezništvo z Gibanjem Svoboda in hkrati utemeljeno pričakuje podporo državne desne vladajoče koalicije. Večji del mandata je tesno sodeloval z odvetnikom Matozom; ta mu je pravno svetoval pri ključnih prostorskih vprašanjih in je po nastopu ministrskega položaja imenoval županovo ženo Tino Korenika za načelnico Upravne enote Koper. Korenika računa tudi na pomoč gospodarstvenikov, zlasti Anteja Guberca iz podjetja Grafist.

Evidentiranje kandidatov

Stranka SD se še ni odločila, kdo bi bil njen kandidat v Piranu, v javnosti se je pojavila informacija, da je za to funkcijo evidentirala poslanko in podpredsednico SD Meiro Hot, ta pa odločitve o svoji morebitni kandidaturi še ni sprejela. Demokrate Anžeta Logarja bo v županski kandidaturi zastopal Robert Smrekar, nekaj časa tudi direktor piranske občinske uprave. Klea Jeretič iz SDS je zanikala javne objave, da bi kandidirala za piransko županjo.

Meira Hot odločitve še ni sprejela. FOTO: Matej Družnik
Meira Hot odločitve še ni sprejela. FOTO: Matej Družnik

Gibanje Svoboda je evidentiralo kandidatko za županjo v ankaranski občini, to bo Breda Krašna. Poleg nje se bo za županski stol v najmanjši obalni občini potegoval še Aleksander Pahor z liste Vsi smo Ankaran. V Kopru je najbolj izstopajoči kandidat sedanji župan Aleš Bržan z Listo Aleša Bržana. Protikandidatka bo sedanja podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki ima podporo Gibanja Svoboda, vse pa kaže, da bo deležna tudi podpore stranke Zavedno Koper, ki ji predseduje Patrik Greblo. Mateja Hrvatin Kozlovič namerava ne glede na izid volitev tudi po volitvah sodelovati z županovo listo. Precejšnja neznanka je za zdaj Nik Popovič (sin Borisa Popoviča), ki bo kandidiral za stranko Koper je naš. 

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