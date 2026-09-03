  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVSTVO

Zasavska bolnišnica s pomembnima novostma

Magnetna resonanca je bila dolgoletna želja in potreba tamkajšnje regije, velika pridobitev je tudi nova kuhinja.
Dolgo pričakovana nova kuhinja FOTO: Roman Turnšek
Dolgo pričakovana nova kuhinja FOTO: Roman Turnšek
Roman Turnšek
 3. 9. 2026 | 14:02
4:21
A+A-

Zadnja leta se edina zasavska bolnišnica spopada z različnimi težavami. Pred časom se je pojavila tudi nevarnost, da jo celo zaprejo, a se to na srečo ni zgodilo. A razmere se vendarle popravljajo.

Te dni so v uporabo predali dve pomembni novosti, in sicer nov aparat za magnetno resonanco (MR) in novo kuhinjo. Novosti pomenita pomembna koraka naprej. »Magnetna resonanca je bila dolgoletna želja in potreba zasavske regije. Lani se je ponudila priložnost z evropskim programom, ki je omogočil sredstva. Investicija je zdaj uspešno zaključena. V avgustu je v sklopu protokola nekaj dni tudi že poskusno delovala. Izdelovalec tako napravo na tak način tudi preizkusi. Aparat je sicer iz najsodobnejše serije, ima zelo močna diagnostična orodja. Za začetek je predvideno delo v eni izmeni. Kljub kadrovskim težavam nam je uspelo zagotoviti dovolj sodelavcev za to. Čim prej, ko bo mogoče, bomo poskusili delovanje razširiti na dve izmeni. Stanje in potrebe so takšne, da je to smiselno in potrebno,« pravi direktor Marjan Podgoršek.

Na preiskave nič več drugam

Najpomembnejša pridobitev aparature, ki je diagnostična tako za ambulanto kot bolnišnico, je, da omogoča vrsto različnih preiskav. Naročanje se je že začelo, na voljo je tudi za bolnike od drugod, ne le iz Zasavja. Z aparaturo zasavskim pacientom odslej na preiskave ne bo več treba hoditi drugam. Glede na to, da so bolnišnice z MR geografsko najbližje v Celju, Ljubljani in Brežicah, bodo za paciente stvari odslej olajšane in prihranjen čas, pa tudi stroški. »Nova MR pomeni krajše čakalne dobe, ima bolj natančno diagnostiko. Gre za enega od štirih novih aparatov, ki jih bolnišnica prejema v okviru projekta medicinska oprema za bolnišnice,« pravi državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Tea Košir.

Kakovostna prehrana je nujen del zdravljenja in okrevanja pacientov.

Napotnice za trboveljsko MR že izdajajo in pacienti že prihajajo. Že v dveh dneh je bilo namreč napotnic veliko, pričakujejo pa še povečano število. Aparat je namreč namenjen več različnim pregledom.

Velika pridobitev je tudi nova kuhinja, ki omogoča veliko bolj učinkovito, hitrejše in za kuharje udobnejše delo. Pripravijo tudi po 100 zajtrkov, kosil in večerij na dan, pri čemer gre zdravstveno tudi za različne jedilnike, novi prostori pa bodo vse to olajšali in tudi pospešili. Težave s kuhinjo so bolnišnico pestile več let, pravijo, da je bila problematika res pereča. Dosedanja je bila že neustrezna in zastarel je bil tudi kanalizacijski sistem stavbe, ki šteje že več kot 100 let. Prenova je bila zaradi tega precej bolj kompleksna. Kuhinja je tako skoraj pol leta vmes obratovala celo tudi na drugi lokaciji, na srečo pa ni bilo kakšnih velikih zastojev.

Napotnice za trboveljsko MR že izdajajo in pacienti že prihajajo.

»Kuhinja je v bolnišnici zelo pomembna. Ima zelo pomembno vlogo pri obravnavi pacientov. Kakovostna prehrana je nujen del zdravljenja in okrevanja pacientov,« doda Koširjeva. Obe naložbi sta financirani iz evropskih sredstev v višini 1,6 in 1,7 milijona evrov, državni proračun pa zagotavlja še dodatnih 15 odstotkov vrednosti investicije. Pri MR so bila potrebna še pripravljalna gradbena dela v višini 225.000 evrov. Potrebni projekti pa se s tem še ne končajo. V bolnišnici si za naslednjega želijo sobo za sterilizacijo.

»Predvidena je zraven MR. Pripravljen je že prostor, tudi izrisan načrt. Želja je povezovalni hodnik med dvema glavnima vhodoma, kar bi bilo za paciente veliko lažje in veliko bolj funkcionalno,« še doda Podgoršek. Bolnišnica je v okviru projekta, ki je sofinanciran s sredstvi EU, že dobila mamograf in ultrazvočni aparat, v kratkem pa bo prejela še kirurški stolp.

Zaradi večstranske uporabe bo zanimanje za preiskave gotovo veliko. FOTO: Sbt
Zaradi večstranske uporabe bo zanimanje za preiskave gotovo veliko. FOTO: Sbt

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravstvobolnišnicabolnikiSplošna bolnišnica Trbovlje
ZADNJE NOVICE
16:17
Bulvar  |  Glasba in film
NEPOZABNO DOŽIVETJE

Festival Avsenik: praznik harmonike v šotoru sredi Begunj (FOTO)

Dogodek je obiskal tudi ameriški glasbenik slovenskih korenin Joey Miskulin.
Mojca Marot3. 9. 2026 | 16:17
16:08
Novice  |  Slovenija
PO PROTESTU PROTI JANŠEVI VLADI

Žan Mahnič: »Branijo svojo lenobo in privilegije, ki so pod desno vlado ogroženi«, Kokot dodala: »Delat se spravite!« (VIDEO)

Janšev poslanec vidno razburjen zaradi sredinega protesta v središču Ljubljane, šef SDS protestnike primerjal s podporniki Hamasa.
3. 9. 2026 | 16:08
15:45
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNA PRIREDITEV

Pršut in vino privabila na Kras (FOTO)

Kulinarično-vinski večer v izjemno srednjeveško vas Štanjel privabil številne obiskovalce.
3. 9. 2026 | 15:45
15:30
Šport  |  Športni trači
ŠAH

Ta šahist je specialist za preobrate

V soboto začetek četrte Globalne šahovske lige, letos tudi s slovenskim predstavnikom.
3. 9. 2026 | 15:30
15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
15:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
VISOKA KAZEN

Po naselju divjal s kar 113 km/h

Prehitrega voznika so ustavili kočevski policisti.
3. 9. 2026 | 15:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Razno
PRIJAVITE SE

Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki