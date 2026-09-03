Zasavska bolnišnica s pomembnima novostma

Zadnja leta se edina zasavska bolnišnica spopada z različnimi težavami. Pred časom se je pojavila tudi nevarnost, da jo celo zaprejo, a se to na srečo ni zgodilo. A razmere se vendarle popravljajo.

Te dni so v uporabo predali dve pomembni novosti, in sicer nov aparat za magnetno resonanco (MR) in novo kuhinjo. Novosti pomenita pomembna koraka naprej. »Magnetna resonanca je bila dolgoletna želja in potreba zasavske regije. Lani se je ponudila priložnost z evropskim programom, ki je omogočil sredstva. Investicija je zdaj uspešno zaključena. V avgustu je v sklopu protokola nekaj dni tudi že poskusno delovala. Izdelovalec tako napravo na tak način tudi preizkusi. Aparat je sicer iz najsodobnejše serije, ima zelo močna diagnostična orodja. Za začetek je predvideno delo v eni izmeni. Kljub kadrovskim težavam nam je uspelo zagotoviti dovolj sodelavcev za to. Čim prej, ko bo mogoče, bomo poskusili delovanje razširiti na dve izmeni. Stanje in potrebe so takšne, da je to smiselno in potrebno,« pravi direktor Marjan Podgoršek.

Na preiskave nič več drugam

Najpomembnejša pridobitev aparature, ki je diagnostična tako za ambulanto kot bolnišnico, je, da omogoča vrsto različnih preiskav. Naročanje se je že začelo, na voljo je tudi za bolnike od drugod, ne le iz Zasavja. Z aparaturo zasavskim pacientom odslej na preiskave ne bo več treba hoditi drugam. Glede na to, da so bolnišnice z MR geografsko najbližje v Celju, Ljubljani in Brežicah, bodo za paciente stvari odslej olajšane in prihranjen čas, pa tudi stroški. »Nova MR pomeni krajše čakalne dobe, ima bolj natančno diagnostiko. Gre za enega od štirih novih aparatov, ki jih bolnišnica prejema v okviru projekta medicinska oprema za bolnišnice,« pravi državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Tea Košir.

Kakovostna prehrana je nujen del zdravljenja in okrevanja pacientov.

Napotnice za trboveljsko MR že izdajajo in pacienti že prihajajo. Že v dveh dneh je bilo namreč napotnic veliko, pričakujejo pa še povečano število. Aparat je namreč namenjen več različnim pregledom.

Velika pridobitev je tudi nova kuhinja, ki omogoča veliko bolj učinkovito, hitrejše in za kuharje udobnejše delo. Pripravijo tudi po 100 zajtrkov, kosil in večerij na dan, pri čemer gre zdravstveno tudi za različne jedilnike, novi prostori pa bodo vse to olajšali in tudi pospešili. Težave s kuhinjo so bolnišnico pestile več let, pravijo, da je bila problematika res pereča. Dosedanja je bila že neustrezna in zastarel je bil tudi kanalizacijski sistem stavbe, ki šteje že več kot 100 let. Prenova je bila zaradi tega precej bolj kompleksna. Kuhinja je tako skoraj pol leta vmes obratovala celo tudi na drugi lokaciji, na srečo pa ni bilo kakšnih velikih zastojev.

Napotnice za trboveljsko MR že izdajajo in pacienti že prihajajo.

»Kuhinja je v bolnišnici zelo pomembna. Ima zelo pomembno vlogo pri obravnavi pacientov. Kakovostna prehrana je nujen del zdravljenja in okrevanja pacientov,« doda Koširjeva. Obe naložbi sta financirani iz evropskih sredstev v višini 1,6 in 1,7 milijona evrov, državni proračun pa zagotavlja še dodatnih 15 odstotkov vrednosti investicije. Pri MR so bila potrebna še pripravljalna gradbena dela v višini 225.000 evrov. Potrebni projekti pa se s tem še ne končajo. V bolnišnici si za naslednjega želijo sobo za sterilizacijo.

»Predvidena je zraven MR. Pripravljen je že prostor, tudi izrisan načrt. Želja je povezovalni hodnik med dvema glavnima vhodoma, kar bi bilo za paciente veliko lažje in veliko bolj funkcionalno,« še doda Podgoršek. Bolnišnica je v okviru projekta, ki je sofinanciran s sredstvi EU, že dobila mamograf in ultrazvočni aparat, v kratkem pa bo prejela še kirurški stolp.