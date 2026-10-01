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KULINARIKA

Zasavski šporhet: le ajmohta brez vode ni bilo (FOTO)

Prireditev vsako leto poteka po istem vrstnem redu: začnejo Hrastničani s funštercem, sledijo Trboveljčani z grenadirmaršem in sklenejo Zagorjani z ajmohtom.
Komisija pred zahtevno nalogo FOTO: Roman Turnšek

Komisija pred zahtevno nalogo FOTO: Roman Turnšek

Uradno najboljše ekipe, a pravijo, da so bili najboljši vsi. FOTO: Občina Zagorje

Uradno najboljše ekipe, a pravijo, da so bili najboljši vsi. FOTO: Občina Zagorje

Samooklicani najlepši par FOTO: Občina Zagorje

Samooklicani najlepši par FOTO: Občina Zagorje

Največji gurmani so ga nestrpno čakali, še preden je bil skuhan. FOTO: Roman Turnšek

Največji gurmani so ga nestrpno čakali, še preden je bil skuhan. FOTO: Roman Turnšek

Brez zagorske pleh muske ni prave prireditve. FOTO: Roman Turnšek

Brez zagorske pleh muske ni prave prireditve. FOTO: Roman Turnšek

Danes znajo rudarji tudi kuhati, in to odlično! FOTO: Roman Turnšek

Danes znajo rudarji tudi kuhati, in to odlično! FOTO: Roman Turnšek

Ekipa Tornado se je tudi letos edina pripeljala na prizorišče. FOTO: Občina Zagorje

Ekipa Tornado se je tudi letos edina pripeljala na prizorišče. FOTO: Občina Zagorje

Številne okusne in zanimive zamisli FOTO: Roman Turnšek

Številne okusne in zanimive zamisli FOTO: Roman Turnšek

Župan je zaradi izrednega zanimanja za občinski ajmoht delil polovične porcije. FOTO: Roman Turnšek

Župan je zaradi izrednega zanimanja za občinski ajmoht delil polovične porcije. FOTO: Roman Turnšek

Edina, ki ji ni bilo treba kuhati, je bila maskota. FOTO: Roman Turnšek

Edina, ki ji ni bilo treba kuhati, je bila maskota. FOTO: Roman Turnšek

Komisija pred zahtevno nalogo FOTO: Roman Turnšek
Uradno najboljše ekipe, a pravijo, da so bili najboljši vsi. FOTO: Občina Zagorje
Samooklicani najlepši par FOTO: Občina Zagorje
Največji gurmani so ga nestrpno čakali, še preden je bil skuhan. FOTO: Roman Turnšek
Brez zagorske pleh muske ni prave prireditve. FOTO: Roman Turnšek
Danes znajo rudarji tudi kuhati, in to odlično! FOTO: Roman Turnšek
Ekipa Tornado se je tudi letos edina pripeljala na prizorišče. FOTO: Občina Zagorje
Številne okusne in zanimive zamisli FOTO: Roman Turnšek
Župan je zaradi izrednega zanimanja za občinski ajmoht delil polovične porcije. FOTO: Roman Turnšek
Edina, ki ji ni bilo treba kuhati, je bila maskota. FOTO: Roman Turnšek
Roman Turnšek
 1. 10. 2026 | 13:50
4:27
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Septembra v Zasavju že več let poteka kulinarična prireditev Zasavski šporhet, v katero so vključene občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Rdeča nit so tradicionalne zasavske jedi, ki so v revirjih prisotne in znane že dolgo, še iz časov rudarstva, saj so bile nasitne in so jih knapovske žene ter matere pripravljale iz tistega, kar so pridelali doma. Festival vsako leto poteka po istem vrstnem redu, tradicionalno vrata odprejo Hrastničani s funštercem, sledijo Trboveljčani z grenadirmaršem in sklenejo Zagorjani z ajmohtom.

Ljubezen skozi želodec

Ljubitelji in tisti, ki jedi ne poznajo, pa so si jih zaželeli okusiti, so tudi tokrat napolnili zagorski Pristan, kot je poimenovan prireditveni prostor ob Mediji, kjer bregova potoka skozi Zagorje povezuje tudi tako imenovani Most ljubezni. Prireditveni prostor Ajmohtijade je tako več kot odlična potrditev reka, da gre ljubezen skozi želodec. Sedemnajst ekip iz različnih društev, klubov in občinske uprave je v kotlih mešalo klasični in neklasični ajmoht, jed je bila nato na voljo za pokušino obiskovalcem in ocenjevanje strokovni komisiji.

17 EKIP je sodelovalo.

Številne okusne in zanimive zamisli FOTO: Roman Turnšek
Številne okusne in zanimive zamisli FOTO: Roman Turnšek
Za sodniško mizo so tudi letos sedeli priznani kuharski mojstri Janez Zajc, Janez Drnovšek in Silvo Laznik. Ajmoht ocenjujejo v več kategorijah. Najboljšega klasičnega je tokrat skuhala ekipa Društva vaških žena Čemšenik. Drugo mesto je osvojila ekipa Podkumski pevci iz KS Podkum, tretje pa članice Društva za preprečevanje osteoporoze Zagorje ob Savi. V kategoriji neklasičnih je zmagala ekipa dijakov z mentorjem iz Srednje šole Zagorje, druge so bile članice Društva za zdravilne rastline Zasavje in tretji Koranti s Ptuja. Ekipa Občine Zagorje ob Savi, ki se je v preteklih letih uvrščala med najboljše ajmohtarje, letos, zanimivo, ni tekmovala. Skuhali so sicer telečji ajmoht, na prireditvi pa so bili tokrat v vlogi soorganizatorja. Ker pa so obiskovalci tudi letos s kuhalnico ob kotlu opazili zagorskega župana Matjaža Švagana, jih je seveda zanimalo, kako se bo odrezal: občinska stojnica je bila ena tistih, pred katerimi je na porcijo čakalo največ radovednih gurmanov. V tradicionalnem pozdravnem nagovoru je prvi mož Zagorja ob Savi med drugim zadovoljno povedal, da šesta Ajmohtijada z udeležbo dokazuje, da Zagorjani spoštujejo knapovsko tradicijo, v katero neločljivo spadajo tudi preproste rudarske jedi iz starih časov. Čeprav tokrat ni bil v konkurenci, pa si je prislužil naziv polovice najlepšega para na prireditvi. Tako ju je namreč šaljivo poimenovala promotorka zasavske kulinarike, običajev in turizma Marija Čop iz znanega slovenskega gostišča na Podkumu Hiša domačih okusov Pr' Čop.

Zaupali recepte

Podelili so plakete v več kategorijah. Najbolj simpatični ekipi sta bili KS in PGD Tirna, drugouvrščeno je bilo Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, tretje pa DU Zagorje ob Savi. Prvo mesto med najbolj unikatnimi ekipami je pripadlo Društvu kmetic, žena in deklet na podeželju, Izlake, Mlinše, Kolovrat, drugo DU Zagorje ob Savi in tretje ŠK Tornado. Najbolj izvirno postrežbo s splošno urejenostjo so pokazali KS in PGD Tirna, RMED Srečno Zagorje ob Savi in Varstveno-delovni center Zasavje.

Zagorjani spoštujejo knapovsko tradicijo, v katero spadajo preproste rudarske jedi.

Na svoj račun so prišli ne le ljubitelji ajmohta, ampak tudi tisti, ki ga kuhajo. Ideje o sestavinah so bile različne in tekmovalci so radovednim domačim kuharjem zaupali tudi recepte. Kot se je pošalila ekipa Tornada, le ajmohta brez vode ni bilo. Te ocenjevalne kategorije na Ajmohtijadi sicer za zdaj še ni, kljub temu pa nekatere ekipe poskrbijo tudi za nenavadni in izvirni prihod na prireditev. Športni klub Tornado je med najopaznejšimi, ekipa se namreč edina na prizorišče pripelje kar z avtomobilom, največkrat v starodobniku. Za kulturni program so med prireditvijo poskrbeli DJ Zupi, folklorna skupina iz Trbovelj, Koranti s Ptuja in Pihalni orkester Svea Zagorje.

Danes znajo rudarji tudi kuhati, in to odlično! FOTO: Roman Turnšek
Danes znajo rudarji tudi kuhati, in to odlično! FOTO: Roman Turnšek

Ekipa Tornado se je tudi letos edina pripeljala na prizorišče. FOTO: Občina Zagorje
Ekipa Tornado se je tudi letos edina pripeljala na prizorišče. FOTO: Občina Zagorje

Uradno najboljše ekipe, a pravijo, da so bili najboljši vsi. FOTO: Občina Zagorje
Uradno najboljše ekipe, a pravijo, da so bili najboljši vsi. FOTO: Občina Zagorje

Samooklicani najlepši par FOTO: Občina Zagorje
Samooklicani najlepši par FOTO: Občina Zagorje

Največji gurmani so ga nestrpno čakali, še preden je bil skuhan. FOTO: Roman Turnšek
Največji gurmani so ga nestrpno čakali, še preden je bil skuhan. FOTO: Roman Turnšek

Brez zagorske pleh muske ni prave prireditve. FOTO: Roman Turnšek
Brez zagorske pleh muske ni prave prireditve. FOTO: Roman Turnšek

Župan je zaradi izrednega zanimanja za občinski ajmoht delil polovične porcije. FOTO: Roman Turnšek
Župan je zaradi izrednega zanimanja za občinski ajmoht delil polovične porcije. FOTO: Roman Turnšek

Edina, ki ji ni bilo treba kuhati, je bila maskota. FOTO: Roman Turnšek
Edina, ki ji ni bilo treba kuhati, je bila maskota. FOTO: Roman Turnšek

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