Zasavski šporhet: le ajmohta brez vode ni bilo (FOTO)

Septembra v Zasavju že več let poteka kulinarična prireditev Zasavski šporhet, v katero so vključene občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Rdeča nit so tradicionalne zasavske jedi, ki so v revirjih prisotne in znane že dolgo, še iz časov rudarstva, saj so bile nasitne in so jih knapovske žene ter matere pripravljale iz tistega, kar so pridelali doma. Festival vsako leto poteka po istem vrstnem redu, tradicionalno vrata odprejo Hrastničani s funštercem, sledijo Trboveljčani z grenadirmaršem in sklenejo Zagorjani z ajmohtom.
Ljubitelji in tisti, ki jedi ne poznajo, pa so si jih zaželeli okusiti, so tudi tokrat napolnili zagorski Pristan, kot je poimenovan prireditveni prostor ob Mediji, kjer bregova potoka skozi Zagorje povezuje tudi tako imenovani Most ljubezni. Prireditveni prostor Ajmohtijade je tako več kot odlična potrditev reka, da gre ljubezen skozi želodec. Sedemnajst ekip iz različnih društev, klubov in občinske uprave je v kotlih mešalo klasični in neklasični ajmoht, jed je bila nato na voljo za pokušino obiskovalcem in ocenjevanje strokovni komisiji.
17 EKIP je sodelovalo.
Podelili so plakete v več kategorijah. Najbolj simpatični ekipi sta bili KS in PGD Tirna, drugouvrščeno je bilo Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, tretje pa DU Zagorje ob Savi. Prvo mesto med najbolj unikatnimi ekipami je pripadlo Društvu kmetic, žena in deklet na podeželju, Izlake, Mlinše, Kolovrat, drugo DU Zagorje ob Savi in tretje ŠK Tornado. Najbolj izvirno postrežbo s splošno urejenostjo so pokazali KS in PGD Tirna, RMED Srečno Zagorje ob Savi in Varstveno-delovni center Zasavje.
Zagorjani spoštujejo knapovsko tradicijo, v katero spadajo preproste rudarske jedi.
Na svoj račun so prišli ne le ljubitelji ajmohta, ampak tudi tisti, ki ga kuhajo. Ideje o sestavinah so bile različne in tekmovalci so radovednim domačim kuharjem zaupali tudi recepte. Kot se je pošalila ekipa Tornada, le ajmohta brez vode ni bilo. Te ocenjevalne kategorije na Ajmohtijadi sicer za zdaj še ni, kljub temu pa nekatere ekipe poskrbijo tudi za nenavadni in izvirni prihod na prireditev. Športni klub Tornado je med najopaznejšimi, ekipa se namreč edina na prizorišče pripelje kar z avtomobilom, največkrat v starodobniku. Za kulturni program so med prireditvijo poskrbeli DJ Zupi, folklorna skupina iz Trbovelj, Koranti s Ptuja in Pihalni orkester Svea Zagorje.