Zasebni posnetki Luke Mesca zakrožili po spletu, zdaj se je odzval: »Bil sem na poroki svojega brata«

V javnosti se je pojavil posnetek, o katerem je pred dnevi govoril Dušan Smodej v pogovoru za Info360.si. Na njem je videti nekdanjega ministra Luko Mesca za volanom službenega BMW-ja s prižgano modro lučjo. Mesec pojasnjuje, da je luč prižgal le za nekaj sekund med bratovo poroko, objavo posnetka pa označuje za poskus diskreditacije pred volitvami.

O posnetku je Smodej spregovoril v nedavnem intervjuju za portal Info360. Dejal je, da ga je videl že pred časom in da naj bi prikazoval Mesca, ki se je s službenim vozilom peljal na zasebni dogodek. Gre za kratek, približno 11-sekundni video. Na njem je videti voznika službenega BMW-ja, ki se po makadamski cesti pelje z vključeno modro lučjo. Proti koncu posnetka jo izklopi. Po navedbah Info360 naj bi bila v vozilu tudi Mesčeva takratna partnerka Manca Krnel, sicer sicer Smodejeva dolgoletna prijateljica.

Mesec je po objavi pojasnil, da je posnetek nastal med bratovo poroko in da je modro luč vključil zgolj za nekaj sekund. Objavo vidi v kontekstu prihajajočih volitev in jo označuje za poskus njegove diskreditacije. Zapisal je, da ga po njegovem mnenju »poskušajo na vse možne načine diskreditirati pred ljubljanskimi volitvami«. Pojasnil je, da je posnetek nastal na poroki njegovega brata, kjer je bil poročna priča. »Na slovenskih porokah se hupa. Na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar (kot je razvidno iz posnetka), sem za nekaj sekund prižgal še lučke,« je zapisal.

Spomnimo, modre luči so bile usodne že za nekdanjo ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Septembra 2024 je predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila odstop in ob tem dejala, da sprejema objektivno odgovornost za tako imenovano afero modre luči. Šlo je za službeno pot v Avstrijo, med katero je voznik njenega službenega avtomobila uporabljal modre luči, pozneje pa so se pojavili tudi očitki glede ravnanja ministrstva v povezavi s prekrškovnim postopkom zaradi prehitre vožnje. Golob je njen odstop sprejel. Stojmenova Duh je očitke zavračala in trdila, da gre za poskus osebne diskreditacije. KPK je pozneje sporočil, da ni mogel potrditi, da bi ministrica ali kdo drug vplival na voznika glede uporabe modrih luči oziroma na pripravo dopisa za veleposlaništvo.