Izredne razmere v Ljubljani zaradi zasedanja Nata: na tej lokaciji štiri dni prepoved prometa

Ljubljana se pripravlja na izredno prometno preizkušnjo. Na Gospodarskem razstavišču bo, kot smo že poročali, potekalo zasedanje zveze Nato, kar bo od petka dalje močno vplivalo na promet v širšem središču mesta. Vozniki naj se pripravijo na zapore, obvoze in daljše potovalne čase: policija celo svetuje, naj tisti, ki lahko, ta petek raje delajo od doma.

V smeri proti Bežigradu za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo in Linhartovo cesto. FOTO: Mol

Popolna zapora v eno smer

V petek od 7. ure zjutraj bo zaradi varnosti udeležencev dogodka popolnoma zaprto vozišče proti Bežigradu, in sicer na odseku od Vilharjeve do Linhartove ceste. Promet na tem delu ne bo mogoč. Že zdaj prometni tok proti Bežigradu ovira zožitev Dunajske ceste, kjer je na voljo le en pas, zato se pričakuje dodatno zgoščanje prometa.

Obvoz bo urejen po Celovški, Drenikovi in Šmartinski cesti, prednost pa bodo imela vozila z uradnim spremstvom in mestni potniški promet. Mestne oblasti svetujejo, naj ljudje za pot po mestu uporabijo mestni avtobus, kolo, ali pa naj, če pot ni nujna, za opravke v mestu izberejo en drug dan.

Potekalo bo zasedanje zveze Nato. FOTO: Jure Eržen/delo

V večjih križiščih bodo promet usmerjali policisti, prednost bodo imela vozila z uradnim spremstvom in mestni potniški promet. Če bodo zastoji preveliki, bodo na Tivolski zaprli levi zavijalni pas proti Dunajski, da bi sprostili pretočnost.

Najhujši promet pričakujejo ta dva dneva

Največje zastoje pričakujejo v petek od približno 11. ure dalje in v ponedeljek od 7. ure zjutraj do poznega popoldneva, predvidoma do 18. ali 19. ure, odvisno od poteka dogodkov. Takrat bodo na križiščih prisotni policisti v okrepljeni sestavi. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo bistveno prej ali naj si izberejo alternativne poti, saj bodo zamude neizogibne.

Za akreditirane udeležence bo veljal poseben vstopni režim prek določenih kontrolnih točk, za vse ostale pa bo območje Gospodarskega razstavišča zaprto.

Zapora bo vzpostavljena v petek ob 5. uri zjutraj, varovalne ograje pa bodo postavili med 7. in 8. uro, ko bo zaprta celotna cesta proti Bežigradu. Sobota in nedelja ne bosta izjema — popolna zapora bo ostala, a z manj policisti na terenu, saj pričakujejo manj prometa. Vozniki bodo morali tudi konec tedna uporabljati obvoze iz smeri centra proti Bežigradu.