Zaseg Bentleyja v Kopru: Oglasila se nam je lastnica Lara, ki trdi, da vozilo ni bilo nikoli ukradeno »Imam vse dokaze«

Carina in policija sta v koprskem pristanišču zadržala osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT, saj naj bi bil po podatkih, s katerimi razpolagajo pristojni organi, ukraden na Danskem. Vozilo je v Slovenijo začasno uvozila 25-letna Lara Koprivnikar, ki navedbe o kraji zavrača in zatrjuje, da do danes ni prejela nobenega uradnega dokumenta ali pojasnila, ki bi takšno trditev potrjevalo. Avtomobil je v Slovenijo uvozila z namenom uporabe v okviru svojega dela. Kot pojasnjuje, deluje na področju marketinga in sodeluje pri snemanju promocijskih vsebin v različnih evropskih državah. Vozilo je prejela kot darilo s strani partnerja, za uvoz pa je bil urejen ATA karnet, uradna in mednarodno priznana listina, ki omogoča začasen vstop vozila v Evropsko unijo brez plačila carinskih dajatev za obdobje do šest mesecev.

Lara Koprivnikar. FOTO: Osebni arhiv

Razpolaga z obsežno dokumentacijo proizvajalca

Po njenih navedbah ob nakupu in uvozu vozila ni bilo nobenih razlogov za dvom o njegovem zakonitem izvoru. Razpolaga z obsežno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidno, da je bil avtomobil izdelan za trg GCC in kot nov prodan v Združenih arabskih emiratih. Dokumenti navajajo, da je bil prvič registriran v Dubaju, kjer je bil prodan prvemu lastniku, nato pa je zamenjal lastnika znotraj Emiratov, preden je prešel v njeno last. Po njenih navedbah vozilo pred tem nikoli ni bilo registrirano ali uporabljeno v Evropi. »Ta avto je bil narejen za arabski trg. Vsi dokumenti to potrjujejo. Nikoli prej ni bil v Evropi.«

Slovenska in evropska carinska zakonodaja omogočata začasni uvoz vozil brez plačila carinskih dajatev, kadar je vozilo namenjeno omejeni uporabi in se po določenem času izpelje iz Evropske unije. Ena od oblik takšnega uvoza je ATA karnet, mednarodno priznana listina, ki velja tudi v Sloveniji. ATA karnet se uporablja predvsem za vozila, ki so namenjena poslovnim, promocijskim ali predstavitvenim dejavnostim, kot so sejmi, snemanja ali oglaševalske kampanje. Pri presoji zakonitosti uvoza carinski organi preverjajo namen uporabe vozila, trajanje bivanja v EU in predložena dokazila.

Uradni dokument o vozilu. FOTO: Osebni arhiv

Vstopila v stik z Dansko policijo

Ko je bila obveščena, da je vozilo v koprskem pristanišču zadržano zaradi suma, da gre za ukradeno vozilo, poudarja, da od policije ali carine ni prejela nobenih konkretnih dokazil, zato je začela preverjati informacije sama. Pri tem ji je pomagal partner, ki je stopil v stik z dansko policijo. Po njunih navedbah so na Danskem preverili podatke v svojih evidencah in odgovorili, da o tem vozilu nimajo nobene prijave kraje ali zabeleženega kaznivega dejanja. Partner dodaja, da je preverjanje opravil večkrat. »Klical sem dansko policijo in preverili so VIN številko. Rekli so, da v njihovem sistemu ni nobenega dogodka.« Enako naj bi pokazalo tudi preverjanje prek sistema CarVertical, ki združuje podatke iz več evropskih in mednarodnih baz. Ob vnosu VIN številke ni bilo zaznati nobenih zapisov o kraji, pravnih tveganjih ali drugih nepravilnostih.

Preverjanje avtomobila prek sistema CarVertical. FOTO: Osebni arhiv

Zasegli tudi drug avtomobil

Lara opozarja tudi na neskladja v opisu vozila. Avtomobil, ki naj bi bil po navedbah slovenskih organov ukraden, se po notranjosti ne ujema z njenim vozilom. Njen Bentley ima rdečo notranjost, avtomobil, ki se omenja v povezavi z domnevno krajo, pa naj bi imel rjavo. »Primerjali smo šasijo na našem avtu in šasijo, za katero pravijo, da je bila ukradena. To ni isti avto.« Kljub resnosti očitkov navaja, da je policija do danes ni uradno zaslišala niti je ni pozvala k podaji izjave. Prav tako zatrjuje, da ni bila obveščena o vloženi kazenski ovadbi, čeprav so se v javnosti pojavile navedbe o kaznivem dejanju prikrivanja. V istem transportu je bil uvožen še avtomobil znamke Range Rover, ki je tudi v njeni lasti. Po prvotnem pregledu policije in carine so jima s partnerjem sporočili, da je z vozilom vse v redu in da ga lahko naslednji dan prevzamejo. To jima je potrdila tudi špediterka, ki je vodila postopek. Dan pozneje pa so ju naknadno obvestili, da bo tudi drugo vozilo zadržano. Partner pojasnjuje, da je ob poizvedovanju o razlogih za spremembo odločitve prejel pojasnilo, da navodila prihajajo z višjih ravni. V telefonskih pogovorih s predstavniki carine naj bi sprva prejel potrditev, da je postopek pravilen, nato pa nasprotujoča pojasnila glede obveznosti plačila dajatev in namena uporabe vozila.

Po slovenskem kazenskem pravu je kaznivo dejanje prikrivanja podano le, če oseba ve ali bi morala vedeti, da stvar izvira iz kaznivega dejanja, in jo kljub temu uporablja ali skriva. Ključen element je zavest oziroma naklep. V primerih, kjer posameznik izkaže, da je vozilo kupil ali uporabljal v dobri veri in da je razpolagal z dokumentacijo o njegovem izvoru, se presoja individualno, na podlagi vseh okoliščin primera. Sam obstoj suma ali začasni zaseg vozila še ne pomenita, da so izpolnjeni pogoji za kazensko odgovornost.

Zapisnik o zaseženem vozilu. Lara ni prejela nobenega poziva s strani policije. FOTO: Osebni arhiv

Partner je poudaril, da je generalnemu direktorju carine pojasnil, da Lara vozila uporablja v okviru svojega dela in da sodeluje pri snemanju promocijskih vsebin. Po njegovih besedah je bilo rečeno, da je to treba dodatno dokazati, kar lahko brez težav storijo, nato pa naj bi se komunikacija ustavila. »Najprej so rekli, da je vse v redu. Potem so rekli, da se zakoni uporabljajo drugače. Imamo občutek, da se je postopek čez noč spremenil,« pravi partner. Po njegovem mnenju je nelogičen tudi domnevni potek dogodkov, ki bi moral voditi do kraje vozila. Avtomobil, izdelan za arabski trg, bi moral zapustiti Združene arabske emirate, biti ukraden na Danskem in se nato vrniti v Emirate, kjer je bil ponovno registriran in prodan, ne da bi bila kraja zabeležena v katerikoli uradni bazi. Vprašanja smo naslovili tudi na policijo in carino, odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.