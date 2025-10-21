Zaskrbljeni občan na svojem dvorišču našel mrtvo sovo! To je bil razlog (FOTO)

Pretresljiva zgodba iz okolice Lendave je razburila ljubitelje narave in zaščitnike živali. Na facebook strani nevladne organizacije Sove Slovenije so razkrili primer pogina pegaste sove, ki je po vsej verjetnosti postala žrtev sekundarne zastrupitve s strupom za glodavce.

Pred dnevi je njihov telefon zazvonil – poklical jih je zaskrbljen domačin, ki je na dvorišču našel izčrpano sovo. Na terenu so ji želeli pomagati in jo odpeljati na veterinarsko oskrbo, a je v zadnjem trenutku poletela na bližnjo stavbo in tam izginila. Upanja je bilo še nekaj. Toda že naslednje jutro so jo našli mrtvo.

Kot je domačin povedal društvu, v neposredni bližini stoji piščančja farma, kjer pogosto nastavljajo strup za glodavce. Krog narave pa je neusmiljen.

Velika verjetnost je, da je sova ujela zastrupljeno miš in tako sama postala žrtev t. i. sekundarne zastrupitve.

Pri Sovah Slovenije opozarjajo: »Strupi proti glodavcem vsebujejo antikoagulante, snovi, ki preprečujejo strjevanje krvi in povzročajo notranje krvavitve. Ker so ti strupi izjemno obstojni, ostanejo v telesu plena tudi več dni in se prenašajo po prehranski verigi.«

Ko je ujeda enkrat v kritičnem stanju, je praviloma prepozno. Večina takih ptic pogine, še preden jih kdo sploh najde.

Razburjenje na spletu: kdo ima prav?

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev. Ljudje so izpostavili različne, tudi nasprotujoče si trditve: »Slišal sem, da se strup razgradi v prvi živali in ne vpliva na plenilca.«; »Strup deluje samo na podgane.«; »To ni nič nevarnega za druge živali.«

A obstaja tudi druga plat. V razpravi so drugi uporabniki opozarjali na strokovne raziskave, ki dokazujejo nasprotno. Ena izmed navedb se je sklicevala na študijo v Sloveniji, kjer so pri več kot 60 odstotkih povoženih ali evtanaziranih mačk našli presnovke strupov za glodavce – to pomeni, da so strupi pogosto navzoči v prehranski verigi dlje, kot si ljudje predstavljajo.

Jadranka Juras: Vse je povezano. Strup ubija življenje, ne samo miši.

Oglasila se je tudi dobro znana aktivistka za živali Jadranka Juras, ki je zapisala: »Vse je povezano. Strup za glodavce ne deluje le na glodavce. Če pes zaužije strup, lahko umre. Če ujeda poje zastrupljeno miš, lahko umre. Če jež poje strup za polže, lahko umre. Strup deluje na vse.«

Nekateri komentatorji so dodali še, da je nevarno tudi nepravilno nastavljanje vab, kar po njihovem mnenju že spada »med primer za policijo«.

Pri Sovah Slovenije so ob koncu objave zapisali opozorilo, ki je danes še kako na mestu: »V naravi nič ne deluje ločeno. Zastrupljanje nikoli ne prizadene le enega organizma. Ubije več kot samo miši.«