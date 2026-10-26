Žavbi bi si želel, da bi šel Hojs na tečaj za uravnavanje z jezo, Hojs pa v smehu: »Te izjave so abotne«

V oddaji 24UR ZVEČER sta gostovala Aleš Hojs iz stranke SDS in Lenard Žavbi iz Gibanja Svoboda. V njunem soočenju je beseda med drugim tekla o dogajanju na nedeljski proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru, kjer so Janšev govor spremljali žvižgi in protestni vzkliki.

Žvižgi in vzkliki so Hojsa zelo zmotili, tako da je na družbenem omrežju X v nedeljo objavil oster zapis. »Da levičarskim anarhističnim hordam, tudi z zlorabo rdeče zvezde, ni ničesar sveto, dokazujejo tudi na današnji prireditvi ob dnevu suverenosti v Kopru. Za njih ni drugega zdravila kot starozavezni zob za zob. Vključno z vodnim topom,« je med drugim zapisal. Na njegov zapis so se že v nedeljo odzvali v Gibanju Svoboda, kjer so zapisali: »Ko vladajočim ne gre vse po načrtih in ljudje pokažejo, kaj si o vsem skupaj mislijo, takoj pridejo na vrsto žaljivke in grožnje z vodnim topom.« Hojs je v zvezi s tem zapisom Svobode v večerni oddaji dejal, da se mu zdi naravnost fascinantno, kako so se nekateri v njegovem zapisu prepoznali.

»Jaz sem govoril o tem, da ne spoštujejo državniške proslave. Da se žvižgati ne spodobi na takem prizorišču. Seveda pa je moj zapis letel pretežno na to, kar se je dogajalo zadnjih 14 dni v Franciji, Belgiji, Italiji in tako naprej. Ker je pred nami, kot izgleda, enaka ponovitev teh protestov tudi v Sloveniji, sem seveda napisal to, kar si mislim, da je potrebno te horde ustaviti na bolj grob način,« je razložil. K temu je še dodal, da se je rdeča zvezda zlorabljala ne zgolj v Kopru, ampak tudi v Parizu, Milanu in Bruslju.

Odstop in zaveza, da gre na tečaj za uravnavanje z jezo

Žavbi je v oddaji dejal, da je Primorska ena ključnih slovenskih pokrajin, sogovorniku pa je očital pozivanje k nasilju nad Primorci: »Aleš Hojs je pozival k pretepanju Primork in Primorcev. On je pozival k pretepanju ljudi, ki so moralni kompas slovenskega naroda. Jaz bi na njegovem mestu ta trenutek podal odstop in pa zavezo, da gre na tečaj za uravnavanje z jezo.« Hojsa so te besede zelo nasmejale. »Te izjave so abotne. Jaz nikogar nisem pozival k pretepanju. Moram reči, da tudi sam cenim vse, kar so Primorci naredili v času druge svetovne vojne,« nato pa se je obregnil tudi ob starost Žavbija: »Seveda je pa jasno, da so vsi gospodje, posebej golobradi mladeniči, ki v današnjem času govorijo o rdeči zvezdi, pozabili, kaj je rdeča zvezda storila po koncu druge svetovne vojne.«

Žavbi je med oddajo tudi brez olepšavanj Hojsu povedal: »Ste pa sramota za slovenski parlament in ste sramota za slovensko politiko.« Zmotil pa ga je tudi Hojsov komentar o golobradih mladeničih. Dejal je, da se na njegovo brado ne odziva, se pa odziva na to, da je del naroda poimenoval kot hordo. Hojs pa mu je odvrnil: »Vi nas nazivate za fašiste. Vi nas nazivate za skrajno desnico. Vi nas nazivate za domobrance in tako naprej.«