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Žavbi brez milosti nad Mahniča: »To ni Žan, to je Janez! Za njim se skriva največji politični strahopetec«

Po pozivu Goloba Janši, da naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost, ostri odzivi na levi in desni.
Žan Mahnič in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Lenart Žavbi FOTO: Leon Vidic/delo

Lenart Žavbi FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič in Lenart Žavbi. FOTO: Leon Vidic/delo
Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo
Lenart Žavbi FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 20. 8. 2026 | 08:17
 20. 8. 2026 | 08:24
2:05
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Poročali smo že, da je prvak opozicije Robert Golob pozval premierja Janeza Janšo, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Opozarja, da slednja ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj.

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo
Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Golobov poziv je naletel na zelo negativen odziv Janševega poslanca Žana Mahniča, ki mu je sporočil, da naj si ga »kar nekam vtakne.«

»Za temi besedami se skriva največji politični strahopetec. To ni Žan, to je Janez«

No, te Mahničeve besede niso pustile hladnega poslanca Svobode Lenarta Žavbija.

Poslanskemu kolegu je namenil daljše sporočilo: 

»To kar govori Žan Mahnič ne zraste na njegovem zeljniku. Skozi njega govori tisti, ki senčnih soban upravlja z marionetami na (skrajno)desnem političnem prizorišču. Za temi besedami stojita strah in trepet velikega vodje. Za temi besedami se skriva največji politični strahopetec. To ni Žan, to je Janez. Evidentno je, da je Janeza nečesa strah. Česa ga je strah? Ljudske volje? Resnice o Black Cubu? Naslednji dnevi, tedni in meseci bodo neverjetno pomembni. Prišla bo nova etapa vojne proti ljudstvu, ki se jo gre Janez Janša. Poskušal se bo skriti v drugi plan, za razne Žane, Stevote in Borise. A ne pozabite, gre samo za njega, naj vas marionete ne zavedejo. Gre za Janeza in njegovo večno borbo - ustvariti drugo republiko, novo Slovenijo po njegovi meri.«

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Žan MahničJanez JanšaRobert GolobGibanje SvobodaLenart Žavbisvet za nacionalno varnost
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