Žavbi o janšizmu z najbolj idiotskim obrazom do zdaj, Mahnič ga že pošilja na test za droge (VIDEO)

Četrtkova burna seja skupnega parlamentarnega odbora ob obstrukciji odhajajoče koalicije, ki je prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, odmeva. Poslanci Svobode, SD in Levice Vesne so zapustili sejo, saj da »očitno demokracijo zamenjala diktatura,« kot je dejala Tamara Kozlovič (Svoboda).

O janšizmu z najbolj idiotskim obrazom do zdaj

Še bolj oster je bil njen poslanski kolega Lenart Žavbi: »Hvala lepa, predsedujoči. Jaz, uh, bom postopkovno napovedal obstrukcijo poslanske skupine na tej seji. Jaz globoko verjamem, da je znotraj te novonastajajoče skrajno desne koalicije še kakšen glas razuma in gleda to. To je janšizem, fašizem, z najbolj idiotskim obrazom do zdaj. Ne, jaz mislim, da ni.«

Igor Pribac Izjava Žaubija je manj neprimerna od izjave Mahniča. Žaubi označuje dejanja, ne ljudi. Z nevtralno oznako. Mahnič je označeval osebo, ne dejanja. Z slabšalno obliko nevtralne oznake. Namenil jo je PRS.

To pa ni bilo najbolj všeč poslancu SDS Žanu Mahniču, ki je ob posnetku Žavbija pribil: »Čim prej moramo sprejeti obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge!«.

Mahničevo mnenje je sicer poobjavil tudi njegov šef, najverjetnejši mandatar Janez Janša.