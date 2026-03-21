Zavrnili ugovor SDS glede predčasnega glasovanja

Državna volilna komisija (DVK) je na predlog predsednika DVK Petra Goloba zavrgla ugovor SDS glede domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov. Ocenila je namreč, da za njegovo obravnavo vsebinsko ni pristojna. V SDS oporekajo določitvi skupnih volišč na predčasnem glasovanju na volitvah v DZ za več volilnih okrajev. V največji opozicijski stranki izpostavljajo, da se z združevanjem več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter z določitvijo posebnih volišč zunaj območja posameznih okrajnih volilnih komisij spreminja zakonsko predviden način izvrševanja volilne pravice. Zato je bilo po njihovih navedbah 24 volišč na predčasnem glasovanju, ki je potekalo ta teden v torek, sredo in četrtek, nezakonitih.

Predlagali so, da se za ta volišča ugotovi, da so bila določena nezakonito, in se tam posebna volišča za predčasno glasovanje določijo na novo tako, da bo predčasno volišče na teritoriju okraja. Na teh voliščih pa se nato opravi ponovno glasovanje. Prav tako so predlagali, da se opravi poizvedba namena in razlogov za določitev teh 24 volišč, pa tudi pregledajo zapisniki teh volišč in fotografije hranjenja skrinjic.

V SDS so ugovor na DVK naslovili že pred predčasnim glasovanjem, a je komisija presodila, da ga ni možno šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. Takšen ugovor je možno vložiti šele v treh dneh od dneva glasovanja pri volilni komisiji volilne enote, so navedli. Predsednik DVK Golob je pozneje pojasnil tudi, da sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča. Predsednik SDS Janez Janša pa je pozval, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, s tem pa bo nezakonito in neveljavno tudi glasovanje.