  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAVRNJEN

Zavrnili ugovor SDS glede predčasnega glasovanja

Državna volilna komisija je ocenila, da za obravnavo ugovora vsebinsko ni pristojna.
V SDS so ugovor na DVK naslovili že pred predčasnim glasovanjem, a je komisija presodila, da ga ni možno šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 21. 3. 2026 | 11:44
Državna volilna komisija (DVK) je na predlog predsednika DVK Petra Goloba zavrgla ugovor SDS glede domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov. Ocenila je namreč, da za njegovo obravnavo vsebinsko ni pristojna. V SDS oporekajo določitvi skupnih volišč na predčasnem glasovanju na volitvah v DZ za več volilnih okrajev. V največji opozicijski stranki izpostavljajo, da se z združevanjem več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter z določitvijo posebnih volišč zunaj območja posameznih okrajnih volilnih komisij spreminja zakonsko predviden način izvrševanja volilne pravice. Zato je bilo po njihovih navedbah 24 volišč na predčasnem glasovanju, ki je potekalo ta teden v torek, sredo in četrtek, nezakonitih.

Predlagali so, da se za ta volišča ugotovi, da so bila določena nezakonito, in se tam posebna volišča za predčasno glasovanje določijo na novo tako, da bo predčasno volišče na teritoriju okraja. Na teh voliščih pa se nato opravi ponovno glasovanje. Prav tako so predlagali, da se opravi poizvedba namena in razlogov za določitev teh 24 volišč, pa tudi pregledajo zapisniki teh volišč in fotografije hranjenja skrinjic.

V SDS so ugovor na DVK naslovili že pred predčasnim glasovanjem, a je komisija presodila, da ga ni možno šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. Takšen ugovor je možno vložiti šele v treh dneh od dneva glasovanja pri volilni komisiji volilne enote, so navedli. Predsednik DVK Golob je pozneje pojasnil tudi, da sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča. Predsednik SDS Janez Janša pa je pozval, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, s tem pa bo nezakonito in neveljavno tudi glasovanje.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki