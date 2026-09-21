Zavzete Jelke že 40 let, ob slovesnem jubileju razstava novih izdelkov

Krožek ročnih del Jelke, ki deluje v sklopu DU Griže - Zabukovica, je pripravil razstavo ob 40-letnici njihovega delovanja. Krožek že 10 let deluje pod vodstvom Sonje Krajnc, trenutno pa je v njem 19 ustvarjalk, ki so tudi letos poskrbele za čudovito razstavo. Krožek sta ustanovili Slava Šalamon in Albina Podkoritnik s še nekaterimi ljubiteljicami ročnih del.

Zavzete Jelke zgledno ohranjajo kulturno dediščino in že vrsto let kvačkajo in pletejo, izdelujejo iz papirja, s šivanko čarajo po blagu in papirju, s klekljanjem ustvarjajo nežne bele čipke ter prinašajo pozitivno energijo in veselje.

Tudi tokrat paša za oči

80 let že deluje Društvo upokojencev Griže - Zabukovica.

Tudi Januš plete

Ob slovesnem odprtju razstave je zbrane nagovorila predsednica Društva upokojencev Griže - Zabukovica Danica Vončina Veligošek, ki je ponosna, da lahko vodi društvo s tako bogato, 80-letno zgodovino. Zelo vesela je tudi, da v sekciji sodeluje tudi moški predstavnik Januš Grobelnik, ki s pletenimi izdelki iz šibja in drugimi stvaritvami že vrsto let bogati razstave. Ob koncu je vsem izrekla zahvalo za njihovo ustvarjanje in jim čestitala ob okroglem jubileju. Njenim besedam so se pridružili tudi gostje, med njimi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev celjske regije Jakob Presečnik, podžupanja Občine Žalec Tanja Basle, predsednica domačega Kulturnega društva Svoboda Griže Anita Dobnik, predsednica sveta KS Griže Olga Markovič in Branko Suhadolnik, nekdanji predsednik Komisije za tehnično kulturo Zveze društev upokojencev Slovenije.

Kot je povedala povezovalka slovesnosti Jasna Tekavc, ki je že vrsto let tudi članica krožka, je letošnja razstava postavljena po petih tematskih sklopih, ki se navezujejo na letne čase in praznike. Na njej z izdelki tudi letos sodelujeta Januš Grobelnik in Marija Pohole, prvič pa Metka Škafar. Za 40 let so na prireditvi posebno pozornost izkazali Silvi Virant, za 30 let Darinki Felicijan in Darinki Obrez, Marjani Germ in Mileni Klasič za 24 let in Miši Zorko za 22 let.

Za prijetno vzdušje so poskrbeli mladi harmonikar Vid Podveržen in člana zasedbe Ubrane strune citrar Božo Trnovšek in kitarist Januš Grobelnik. Sledila sta ogled razstave in prijetno druženje ob kulinaričnih dobrotah ter obujanju spominov, manjkalo pa ni niti izmenjave izkušenj.