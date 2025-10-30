Začelo se je zbiranje podpisov za praznik Triglava. Znan tudi datum, ko bi bil ta praznik

POTREBUJEJO JIH 5000

Bil bi 7. avgusta, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu očaka postavil stolp. Politika bolj kot ne novemu predlogu naklonjena.

Marko Viduka iz Bohinja je danes začel zbirati podpise za razglasitev novega slovenskega državnega praznika – praznika Triglava. Podpise lahko oddate osebno na upravnih enotah ali v krajevnih uradih ter po elektronski poti, z digitalnim potrdilom prek portala eUprava. Kljub izkazani podpori domala vseh političnih strank se je Viduka odločil, da bo svojo pobudo izpeljal kot povsem nepolitično, torej z zbiranjem podpisov državljanov. »Gre za državljansko pobudo, ki ne deli na levo ali na desno, ampak povezuje vse Slovence, ki nosimo Triglav v srcu, ne glede na politično ali ideološko ...