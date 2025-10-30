  • Delo d.o.o.
POTREBUJEJO JIH 5000

Začelo se je zbiranje podpisov za praznik Triglava. Znan tudi datum, ko bi bil ta praznik

Bil bi 7. avgusta, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu očaka postavil stolp. Politika bolj kot ne novemu predlogu naklonjena.
Najvišja slovenska gora je pred 130 leti postala slovenska. FOTO: Peter Fajs/TNP
Najvišja slovenska gora je pred 130 leti postala slovenska. FOTO: Peter Fajs/TNP
Tina Horvat
 30. 10. 2025 | 07:02
3:46
A+A-
Marko Viduka iz Bohinja je danes začel zbirati podpise za razglasitev novega slovenskega državnega praznika – praznika Triglava. Podpise lahko oddate osebno na upravnih enotah ali v krajevnih uradih ter po elektronski poti, z digitalnim potrdilom prek portala eUprava. Kljub izkazani podpori domala vseh političnih strank se je Viduka odločil, da bo svojo pobudo izpeljal kot povsem nepolitično, torej z zbiranjem podpisov državljanov. »Gre za državljansko pobudo, ki ne deli na levo ali na desno, ampak povezuje vse Slovence, ki nosimo Triglav v srcu, ne glede na politično ali ideološko ...

Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
