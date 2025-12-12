Zboru Ipavska tri zlata priznanja

Komorni zbor Ipavska, ki deluje pod vodstvom Damjane Vončina, se je z mednarodnega zborovskega tekmovanja v Riminiju v Italiji vrnil s kar tremi zlatimi priznanji. Izjemen rezultat na tekmovanju, ki je del uglednega cikla World Choral Championship, potrjuje odličnost in izjemnost pevskega zbora, ki ima v prihodnjem letu pred sabo velike načrte ter abonmajske projekte v Novi Gorici in Ljubljani.

Uspeh v kategorijah sakralne in posvetne glasbe ter ljudske pesmi.

Komorni zbor Ipavska se je na tekmovanju predstavil v treh kategorijah – sakralna glasba, posvetna glasba in ljudska pesem. Za te nastope so pevke in pevci pripravili kar 15 skladb, s katerimi so pokazali svojo muzikalnost, natančno intonacijo, slogovno raznolikost ter prepoznavno zlitost zvoka.

»Zdi se mi, da smo prav v kategoriji ljudske pesmi z izborom programa in s predano izvedbo pokazali pravo dušo – pripadnost, povezanost in iskrenost. Mednarodno občinstvo je to začutilo, strokovna komisija pa nagradila. Neizmerno lep je občutek, ko veš, da prav s slovensko pesmijo prepričaš svet in tujini pokažeš del naše prelepe Slovenije,« je povedala dirigentka Damjana Vončina. Komorni zbor Ipavska je v vseh treh kategorijah prejel zlato priznanje, s čimer je potrdil visoko kakovost, predanost in močno umetniško vizijo.

27 let že deluje zbor.

Komorni zbor Ipavska je s prepričljivo izvedbo navdušil mednarodno strokovno žirijo in se uvrstil med izbrane finaliste. V nedeljo so v poznih večernih urah po napornem celodnevnem tekmovanju v hudi konkurenci zborov s Filipinov, Indonezije, Poljske in Češke kot edini slovenski predstavniki stopili na veliki oder gledališča Teatro Amintore Galli. Finalni dogodek je spremljalo prek 500 obiskovalcev v dvorani, dodatno težo pa je tekmovanju dal tudi neposredni spletni prenos.

Zadovoljni pevci na poti iz Riminija

Zborovsko tekmovanje v Riminiju je poleg tistih v Tokiu, Tajpeju in Krakovu eno najpomembnejših za uvrstitev na svetovno tekmovanje World Choral Championship. Tja se uvrstijo zmagovalci posameznega tekmovanja, veliki finale pa bo prihodnje leto v Krakovu, kamor se je iz Riminija kot absolutni zmagovalec kvalificiral izvrsten filipinski zbor The Philippine Meistersingers.