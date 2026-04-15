Zbrali so 180 križev

V cerkvi sv. Štefana v Harijah ob vznožju Brkinov so pripravili razstavo križev, ki združuje dediščino, vero in osebne zgodbe ljudi iz regije. Več kot 60 razstavljavcev je prispevalo edinstvene eksponate, stare tudi več kot 200 let. Razstava Naš križ – naša pot, ki jo je pripravilo Harijsko društvo, znano po svoji etnološki dejavnosti in povezovanju dediščine s turizmom, je naletela na izjemen odziv: 180 križev na ogled je prispevalo več kot 60 razstavljavcev iz Brkinov, doline Reke, Kočanije, s Pivškega, Postojnskega, Cerkniškega, iz Ljubljane in celo iz Svete dežele, od koder jih je v svoje rojstne Harije prinesel brat Alojz Boštjančič, lekarnar v Nazaretu.

Vsak ima v okviru hiše, iz katere izhaja, drugačno, samosvojo težo.

Vsak križ nosi svojo zgodbo. Nekateri so preprosti in skromni, drugi bogato oblikovani, tretji izdelani iz nenavadnih materialov, spet četrti sodobni. »Razstavo smo pripravili za ljudi, da se utrdijo temelji, na katerih smo zrasli. Ker vemo, da je križev veliko, smo na ta način ljudi spodbudili, da so pobrskali po svojih domovih in našli te zaklade,« je povedala organizatorka razstave Martina Petek Gojak. Pri zbiranju eksponatov je sodeloval tudi domačin Damjan Škrlj, ki poudarja edinstvenost vsakega razstavljenega predmeta: »Vsak križ je edinstven, vsak je drugačen, vsak pripoveduje svojo zgodbo in vsak križ ima v okviru hiše, iz katere izhaja, drugačno, samosvojo težo.« Dodano vrednost je razstavi dalo tudi sodelovanje šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja iz Repenj, samostana De Notre Dame iz Ilirske Bistrice, vrtca Antonina iz Ilirske Bistrice, domače župnije ter predstavitev obnove križa s harijskega pokopališča, ki so jo izvedli člani družine Gombač.

Razstava je pritegnila veliko obiskovalcev. FOTO: Primož Rojc

Žiga Gojak iz Harij je za razstavo izdelal križ iz papirnatih rož, značilnih za kraje občine Ilirska Bistrica. FOTO: Primož Rojc