Letošnji november si bomo med drugim zapomnili tudi po pestrem vremenskem dogajanju in temperaturnih nihanjih. Če nas je konec prejšnjega tedna prešla hladna fronta, ki je ponekod celo v nižine prinesla prve snežinke, je ta teden slika povsem drugačna. Torek in sreda sta namreč za predzadnji mesec v letu nenavadno topla, še posebej današnje jutro se bo v statistiko vpisalo kot najtoplejše jutro letošnjega novembra, pravijo meteorologi, ki delujejo na portalu Meteoinfo. »V Črnomlju so ob 7. uri izmerili kar 17 stopinj Celzija, v Metliki le stopinjo manj,« so zapisali v objavi na družabnem omrežju in dodali, da se lahko popoldne v Beli krajini ogreje tudi do neverjetnih 20 stopinj Celzija.

Drugod po državi se bodo temperature gibale od 11 do 17 stopinj Celzija, kar je za drugo polovico novembra kar veliko, tako toplo pa bo zaradi jugozahodnega vetra. Jutrišnje jutranje temperature bodo po napovedih vremenoslovcev na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) precej nižje kot danes, in sicer med 3 in 7 stopinj Celzija, na severu 0 in ob morju 9. »Sprva bo deloma jasno in ponekod po nižinah megleno, dopoldne se bo od jugozahoda pooblačilo. Čez dan se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in zvečer ponehale. Na severozahodu se bo popoldne ob močnejših padavinah meja sneženja spustila do okoli 1100 metrov. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri,« so še dodali na Arsu.