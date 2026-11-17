Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani je v ponedeljek, 16. novembra, skupaj z drugimi ameriškimi predstavništvi po Evropi pozvalo državljane ZDA k večji previdnosti med prazniki. Na veleposlaništvu so za STA pojasnili, da gre za ustaljeno sezonsko opozorilo. Slovenija na štiristopenjski ameriški potovalni lestvici ostaja na prvi stopnji, pri kateri svetujejo običajne previdnostne ukrepe.

Ameriške oblasti v obvestilu opozarjajo, da lahko večje javne prireditve postanejo tarča terorističnih napadov, gnečo pa lahko izkoristijo tudi storilci drugih kaznivih dejanj. Med kraji, kjer svetujejo večjo pozornost, omenjajo praznične sejme, tržnice, nakupovalna središča in prometna vozlišča. Obiskovalcem svetujejo, naj bodo pozorni na okolico in upoštevajo navodila policije. V obvestilu ne navajajo konkretne grožnje ali načrtovanega napada.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA poudarili, da posamezne države pri pripravi potovalnih nasvetov uporabljajo različna merila. ZDA so tokrat objavile enoten poziv za več držav v Evropski uniji in širše. Slovenska medresorska delovna skupina za protiterorizem je septembra stopnjo teroristične ogroženosti Slovenije ocenila kot srednjo, tretjo od petih na slovenski lestvici.

V Ljubljani tudi konjeniki in policisti v civilu

Praznični sejem se bo v Ljubljani odprl v petek, 27. novembra. Isti dan bodo ob 17. uri prižgali praznične luči, kot smo že poročali. Lani decembra so v ljubljanskih nastanitvah po podatkih statističnega urada zabeležili 104.857 prihodov turistov. Tuji gostje so ustvarili 93 odstotkov vseh prenočitev v prestolnici.

Kot vsako leto bo v času decembrskih prireditev na ljubljanskih ulicah več policistov, tako v uniformah kot v civilu. Pri varovanju bodo sodelovali tudi konjeniki, vodniki službenih psov in kriminalisti, po potrebi pa bodo na pomoč priskočili policisti iz drugih policijskih uprav. Posebej bodo pozorni na žeparstvo, druge tatvine in kršitve pri uporabi pirotehnike.

V Avstriji bodo sejme varovali tudi z droni

Okrepljeno prisotnost policije na adventnih in božičnih sejmih napovedujejo tudi v sosednji Avstriji. Pri varovanju bodo po poročanju ORF uporabljali tudi drone, avstrijski zvezni kriminalistični urad pa obiskovalce opozarja na žeparje, ki izkoristijo gnečo na sejmih in v nakupovalnih ulicah.