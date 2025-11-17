  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PARKIRANJE

Zdaj je dokončno jasno, da bo v Ljubljani krepko dražje parkiranje

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili zvišanje parkirnin za 30 odstotkov. Cena parkiranja bo tako v coni 1 od 12. januarja znašala 1,7 evra na uro. Z dopolnilom župana pa so med 22. in 6. uro v vseh treh conah uvedli nočno tarifo, in sicer dva evra na noč. Sprejeli so tudi rebalans letošnjega proračuna in proračuna za leti 2026 in 2027.
Fotografija je simbolična FOTO: Arhiv Dela
Fotografija je simbolična FOTO: Arhiv Dela
STA
 17. 11. 2025 | 22:12
 17. 11. 2025 | 23:53
A+A-

Cena ure parkiranja v coni 2 bo znašala en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Zvišala se bo tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine iz 20 na 30 evrov za osebni avtomobil, iz 40 na 80 evrov za bivalno vozilo in iz 80 na 160 evrov za avtobus. Cena letnih parkirnih dovolilnic pa bo nižja.

V odlok so dodali tudi izdajanje dovolilnic za prevoz Slovenske ceste, uredili elektronsko izdajo parkirnih dovolilnic in podražili parkiranje na parkiriščih za osebne avtomobile in bivalna vozila, parkiriščih za avtobuse, parkiriščih za tovorna vozila, v parkirnih hišah in parkiriščih za shuttle prevoze.

Sprejeli so spremembo odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Dnevna tarifa bo tako veljala med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Z dopolnili župana so na parkiriščih Tivoli I in II podaljšali obratovalni čas, v katerem se plačuje parkirnina tudi na soboto in nedeljo, ter na nekaterih parkirnih površinah omogočili možnost mesečnega ali letnega najema.

Med parkirišča za osebna vozila so dodali Fajfarjevo ulico in Zdravstveni dom Polje, v conah 1, 2 in 3 pa so z dopolnilom podaljšali dnevno tarifo od ponedeljka do nedelje od 6. do 22. ure in uvedli enotno nočno tarifo dva evra na noč v vseh conah. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred razpravo poudaril, da bodo cene za prebivalce Ljubljane nižje, zvišujejo pa cene za dnevne obiskovalce.

V razpravi je svetnica Urška Honzak dejala, da bodo v Levici vzdržani, saj na splošno podpirajo ukrepe, ki zmanjšujejo privlačnost mestnega središča za avtomobile, a da predstavljeni ukrepi ne bodo izboljšali prometa v mestu. Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski pa je dejala, da ukrep podpirajo, saj da bo zagotovil parkirna mesta za stanovalce. Posebej je pozdravila e-dovolilnice.

Svetnica NSi Mojca Sojar je menila, da javni mestni potniški promet ne sledi odloku, saj pot v mesto traja dlje kot z avtomobilom, med vikendi pa je avtobusov premalo. Podpira pa dražji odvoz zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila. Samostojni svetnik Aleš Primc je dejal, da največja težava s parkiranjem ni podnevi, ampak ponoči, zato dvig cene kratkotrajnega parkiranja ne bo rešil parkiranja v okolici stanovanj.

Podražitvi je nasprotoval tudi svetnik Jasmin Feratović iz Piratske stranke, saj gre po njegovih besedah še za en način, na katerega pobirajo dodaten denar občanov. Svetnik Vesne Denis Striković je opozoril, da odlok vsebuje kontradiktorne rešitve, saj da bi morali stremeti k manj avtomobilom v mestu, zato bi sam še bolj podražil dovolilnice in parkiranje.

Na današnji seji so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Vodja oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan je dejala, da je drugi letošnji rebalans od sprejetega nižji za 61 milijonov evrov. Največje zmanjšanje je razvidno pri oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer za 44 milijonov evrov in službi za razvojne projekte in investicije za 12,4 milijona evrov. Povečanje pa pri oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje za 1,2 milijona in oddelku za šport za 4,3 milijona evrov.

V razpravi je mestna svetnica SDS Ksenija Sever dejala, da se odhodki z vsakim rebalansom zmanjšujejo in krnijo standard prebivalcem. Opozorila je na znižanje odhodkov za vzdrževanje cest in urejanje prometa za 24,3 milijona evrov ter znižanja tudi za varovanje okolja, ravnanje z odpadno vodo, šolstvo in vrtce ter socialno varstvo.

Honzak je ocenila, da rebalans kaže napačne prioritete mestne občine pri razvrščanju sredstev v proračunu. V Levici menijo, da bi morali več sredstev nameniti za stanovanjsko gradnjo, izboljšanje javnega prometa ter socialne in zdravstvene programe.

Svetniki so sprejeli še proračuna za leti 2026 in 2027. Bistan je pojasnila, da so najvišji izdatki v obeh letih predvideni v oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer 175 milijonov in 168 milijonov evrov.

Svetnica SDS Maruša Babnik je dejala, da sta dokumenta sestavljen le iz prioritet in projektov tistih, ki odločajo v mestnem svetu, ne vsebujeta pa predlogov občanov. Primc proračunov ni podprl, ker ne vsebujejo sredstev za dvigala, hitro mestno železnico in garažne hiše v stanovanjskih soseskah.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki prinaša nove višine občinske takse za namene postavitev gostinskega vrta, elektro polnilne točke, otvoritve poslovnega prostora, javne prireditve ali javne shode, prirejanje razstav, zabavne prireditve in snemanje komercialnih oglaševalskih spotov.

Pred sejo je potekal shod za zaščito čiste pitne vode. Primc je dejal, da ministrstvo za naravne vire in prostor še ni izdalo odločb o pritožbah za izdano gradbeno dovoljenje za zadnji del kanala C0. V kolikor bodo pritožbe zavrnili, pa bodo protestniki preprečili začetek gradnje, je napovedal. Na shodu je tudi izrazil nasprotovanje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in pozval k udeležbi na nedeljskem referendumu.

Več iz teme

parkiranjeLjubljanacene
ZADNJE NOVICE
22:58
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNA ANALIZA VSAK DAN SVEŽE

Dnevni horoskop Slovenskih novic (17. 11. 2025)

Kaj vam za danes napovedujejo zvezde?
17. 11. 2025 | 22:58
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nepremičninski trg

Hiša po delih.
Marko Kočevar17. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Mrk paradne discipline

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev.
Miha Šimnovec17. 11. 2025 | 22:25
22:21
Novice  |  Slovenija
DO VKLJUČNO 1. DECEMBRA

Takšne bodo cene goriv v naslednjih dveh tednih

Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 1. decembra, stal 1,455 evra, liter dizelskega goriva 1,499 evra, liter kurilnega olja pa 1,096 evra.
17. 11. 2025 | 22:21
22:12
Novice  |  Slovenija
PARKIRANJE

Zdaj je dokončno jasno, da bo v Ljubljani krepko dražje parkiranje

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili zvišanje parkirnin za 30 odstotkov. Cena parkiranja bo tako v coni 1 od 12. januarja znašala 1,7 evra na uro. Z dopolnilom župana pa so med 22. in 6. uro v vseh treh conah uvedli nočno tarifo, in sicer dva evra na noč. Sprejeli so tudi rebalans letošnjega proračuna in proračuna za leti 2026 in 2027.
17. 11. 2025 | 22:12
22:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU VRBINE

V Brežicah otrokom zasegli 450 prepovedanih petard (FOTO)

O nevarnem ravnanju otrok so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.
17. 11. 2025 | 22:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Zakaj je zdaj pravi čas za obisk Zagreba

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
17. 11. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki