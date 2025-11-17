Zdaj je dokončno jasno, da bo v Ljubljani krepko dražje parkiranje

Cena ure parkiranja v coni 2 bo znašala en evro, v coni 3 pa 0,7 evra. Zvišala se bo tudi cena dnevnega parkiranja v primeru neplačila parkirnine iz 20 na 30 evrov za osebni avtomobil, iz 40 na 80 evrov za bivalno vozilo in iz 80 na 160 evrov za avtobus. Cena letnih parkirnih dovolilnic pa bo nižja.

V odlok so dodali tudi izdajanje dovolilnic za prevoz Slovenske ceste, uredili elektronsko izdajo parkirnih dovolilnic in podražili parkiranje na parkiriščih za osebne avtomobile in bivalna vozila, parkiriščih za avtobuse, parkiriščih za tovorna vozila, v parkirnih hišah in parkiriščih za shuttle prevoze.

Sprejeli so spremembo odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Dnevna tarifa bo tako veljala med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Z dopolnili župana so na parkiriščih Tivoli I in II podaljšali obratovalni čas, v katerem se plačuje parkirnina tudi na soboto in nedeljo, ter na nekaterih parkirnih površinah omogočili možnost mesečnega ali letnega najema.

Med parkirišča za osebna vozila so dodali Fajfarjevo ulico in Zdravstveni dom Polje, v conah 1, 2 in 3 pa so z dopolnilom podaljšali dnevno tarifo od ponedeljka do nedelje od 6. do 22. ure in uvedli enotno nočno tarifo dva evra na noč v vseh conah. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred razpravo poudaril, da bodo cene za prebivalce Ljubljane nižje, zvišujejo pa cene za dnevne obiskovalce.

V razpravi je svetnica Urška Honzak dejala, da bodo v Levici vzdržani, saj na splošno podpirajo ukrepe, ki zmanjšujejo privlačnost mestnega središča za avtomobile, a da predstavljeni ukrepi ne bodo izboljšali prometa v mestu. Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski pa je dejala, da ukrep podpirajo, saj da bo zagotovil parkirna mesta za stanovalce. Posebej je pozdravila e-dovolilnice.

Svetnica NSi Mojca Sojar je menila, da javni mestni potniški promet ne sledi odloku, saj pot v mesto traja dlje kot z avtomobilom, med vikendi pa je avtobusov premalo. Podpira pa dražji odvoz zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila. Samostojni svetnik Aleš Primc je dejal, da največja težava s parkiranjem ni podnevi, ampak ponoči, zato dvig cene kratkotrajnega parkiranja ne bo rešil parkiranja v okolici stanovanj.

Podražitvi je nasprotoval tudi svetnik Jasmin Feratović iz Piratske stranke, saj gre po njegovih besedah še za en način, na katerega pobirajo dodaten denar občanov. Svetnik Vesne Denis Striković je opozoril, da odlok vsebuje kontradiktorne rešitve, saj da bi morali stremeti k manj avtomobilom v mestu, zato bi sam še bolj podražil dovolilnice in parkiranje.

Na današnji seji so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Vodja oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan je dejala, da je drugi letošnji rebalans od sprejetega nižji za 61 milijonov evrov. Največje zmanjšanje je razvidno pri oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer za 44 milijonov evrov in službi za razvojne projekte in investicije za 12,4 milijona evrov. Povečanje pa pri oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje za 1,2 milijona in oddelku za šport za 4,3 milijona evrov.

V razpravi je mestna svetnica SDS Ksenija Sever dejala, da se odhodki z vsakim rebalansom zmanjšujejo in krnijo standard prebivalcem. Opozorila je na znižanje odhodkov za vzdrževanje cest in urejanje prometa za 24,3 milijona evrov ter znižanja tudi za varovanje okolja, ravnanje z odpadno vodo, šolstvo in vrtce ter socialno varstvo.

Honzak je ocenila, da rebalans kaže napačne prioritete mestne občine pri razvrščanju sredstev v proračunu. V Levici menijo, da bi morali več sredstev nameniti za stanovanjsko gradnjo, izboljšanje javnega prometa ter socialne in zdravstvene programe.

Svetniki so sprejeli še proračuna za leti 2026 in 2027. Bistan je pojasnila, da so najvišji izdatki v obeh letih predvideni v oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer 175 milijonov in 168 milijonov evrov.

Svetnica SDS Maruša Babnik je dejala, da sta dokumenta sestavljen le iz prioritet in projektov tistih, ki odločajo v mestnem svetu, ne vsebujeta pa predlogov občanov. Primc proračunov ni podprl, ker ne vsebujejo sredstev za dvigala, hitro mestno železnico in garažne hiše v stanovanjskih soseskah.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki prinaša nove višine občinske takse za namene postavitev gostinskega vrta, elektro polnilne točke, otvoritve poslovnega prostora, javne prireditve ali javne shode, prirejanje razstav, zabavne prireditve in snemanje komercialnih oglaševalskih spotov.

Pred sejo je potekal shod za zaščito čiste pitne vode. Primc je dejal, da ministrstvo za naravne vire in prostor še ni izdalo odločb o pritožbah za izdano gradbeno dovoljenje za zadnji del kanala C0. V kolikor bodo pritožbe zavrnili, pa bodo protestniki preprečili začetek gradnje, je napovedal. Na shodu je tudi izrazil nasprotovanje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in pozval k udeležbi na nedeljskem referendumu.