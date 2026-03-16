Zdaj je jasno, ali bo država sproščala rezerve naftnih derivatov

Država za zdaj ne bo sproščala rezerv naftnih derivatov. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je zalog naftnih derivatov zaenkrat dovolj, potreb po sproščanju tako ni. Postopno sproščanje rezerv naftnih derivatov je sicer prejšnji teden ob povečanem povpraševanju napovedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, pri čemer je poudaril, da bodo rezerve sproščali usklajeno s potrebami trgovcev in prihodi ladij z derivati v Luko Koper. Danes se je Kumer skupaj z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in predstavniki zavoda za blagovne rezerve sestal z največjima trgovcema, Petrolom in Molom. Ugotovili so, da trenutno potreb po sproščanju rezerv naftnih derivatov ni.

Ministrstvo bo sicer, kot so pojasnili, še naprej spremljalo razmere na trgu. Tako Petrol kot Mol poročata o ozkih grlih in dogajanju na obmejnih območjih, kjer je bilo v preteklih dneh zaradi nižjih cen kot v tujini povpraševanje povečano. Razmere ob mejah so sicer trenutno stabilizirane, so še povedali na ministrstvu.

Največji trgovec z gorivi v državi Petrol je že v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato goriva iz državnih rezerv ne potrebujejo. Tako stališče je Petrol predstavil tudi na današnjem sestanku. »Udeleženci so se ob pregledu aktualnih podatkov o razmerah na trgu in stanju oskrbe strinjali, da glede na trenutne razmere sproščanje blagovnih rezerv vsaj do konca marca ni potrebno,« so sporočili iz Petrola.

Oskrba ostaja stabilna

Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč družba ne beleži. Občasno pomanjkanje goriva na posameznih prodajnih mestih je, kot pojasnjujejo, predvsem posledica izrazito povečanega povpraševanja. To je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih ter na avtocestnih lokacijah, kjer dodatno povpraševanje ustvarjajo tuji kupci, saj so cene goriv v Sloveniji bistveno nižje kot v sosednjih državah. »Razmere na energetskih trgih in v dobavnih verigah v Petrolu pozorno spremljamo in aktivnosti sproti prilagajamo razmeram na trgu. Pri tem velja poudariti, da težava ni v razpoložljivosti goriv, temveč predvsem v logističnih izzivih pri dostavi do posameznih prodajnih mest, saj je odjem na nekaterih lokacijah v tem obdobju izrazito povečan,« so še navedli v trgovcu.

Za primer, da bo vztrajalo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu, je medtem minister Kumer prejšnji teden omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil, med možnostmi pa naj bi bilo, da bi vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.

Da vlada spremlja razmere na trgu, je danes ob robu novinarske konference ob izdaji tretje ljudske obveznice zatrdil tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Ob povečanem povpraševanju je opozoril predvsem na logistične izzive ter poudaril, da se bodo v trgovci pogovarjali tudi v prihodnje in morebitne nadaljnje ukrepe prilagajali razmeram. »Država ima nekaj instrumentov, sicer relativno omejenih, ki jih lahko uporabi, nekaj pa jih imajo tudi trgovci sami,« je še dejal Boštjančič.