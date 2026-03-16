  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OZKA GRLA OBSTAJAJO

Zdaj je jasno, ali bo država sproščala rezerve naftnih derivatov

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pojasnili, da je zalog naftnih derivatov zaenkrat dovolj, potreb po sproščanju tako ni.
Prizor, ki si ga nihče ne želi videti ob obisku bencinskega servisa. FOTO: Blaž Samec
STA, A. Ka.
 16. 3. 2026 | 14:41
3:28
A+A-

Država za zdaj ne bo sproščala rezerv naftnih derivatov. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je zalog naftnih derivatov zaenkrat dovolj, potreb po sproščanju tako ni. Postopno sproščanje rezerv naftnih derivatov je sicer prejšnji teden ob povečanem povpraševanju napovedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, pri čemer je poudaril, da bodo rezerve sproščali usklajeno s potrebami trgovcev in prihodi ladij z derivati v Luko Koper. Danes se je Kumer skupaj z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in predstavniki zavoda za blagovne rezerve sestal z največjima trgovcema, Petrolom in Molom. Ugotovili so, da trenutno potreb po sproščanju rezerv naftnih derivatov ni.

Ministrstvo bo sicer, kot so pojasnili, še naprej spremljalo razmere na trgu. Tako Petrol kot Mol poročata o ozkih grlih in dogajanju na obmejnih območjih, kjer je bilo v preteklih dneh zaradi nižjih cen kot v tujini povpraševanje povečano. Razmere ob mejah so sicer trenutno stabilizirane, so še povedali na ministrstvu.

Največji trgovec z gorivi v državi Petrol je že v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato goriva iz državnih rezerv ne potrebujejo. Tako stališče je Petrol predstavil tudi na današnjem sestanku. »Udeleženci so se ob pregledu aktualnih podatkov o razmerah na trgu in stanju oskrbe strinjali, da glede na trenutne razmere sproščanje blagovnih rezerv vsaj do konca marca ni potrebno,« so sporočili iz Petrola.

Oskrba ostaja stabilna

Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč družba ne beleži. Občasno pomanjkanje goriva na posameznih prodajnih mestih je, kot pojasnjujejo, predvsem posledica izrazito povečanega povpraševanja. To je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih ter na avtocestnih lokacijah, kjer dodatno povpraševanje ustvarjajo tuji kupci, saj so cene goriv v Sloveniji bistveno nižje kot v sosednjih državah. »Razmere na energetskih trgih in v dobavnih verigah v Petrolu pozorno spremljamo in aktivnosti sproti prilagajamo razmeram na trgu. Pri tem velja poudariti, da težava ni v razpoložljivosti goriv, temveč predvsem v logističnih izzivih pri dostavi do posameznih prodajnih mest, saj je odjem na nekaterih lokacijah v tem obdobju izrazito povečan,« so še navedli v trgovcu.

Za primer, da bo vztrajalo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu, je medtem minister Kumer prejšnji teden omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil, med možnostmi pa naj bi bilo, da bi vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.

Da vlada spremlja razmere na trgu, je danes ob robu novinarske konference ob izdaji tretje ljudske obveznice zatrdil tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Ob povečanem povpraševanju je opozoril predvsem na logistične izzive ter poudaril, da se bodo v trgovci pogovarjali tudi v prihodnje in morebitne nadaljnje ukrepe prilagajali razmeram. »Država ima nekaj instrumentov, sicer relativno omejenih, ki jih lahko uporabi, nekaj pa jih imajo tudi trgovci sami,« je še dejal Boštjančič.

Več iz teme

vladagorivoPetrolMOLBojan KumerMatjaž Hanbencindizel
ZADNJE NOVICE
16:01
Novice  |  Slovenija
NEZAKONITO PRIDOBLJENI POSNETKI

Pirc Musar udarila po mizi: »Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta«

Predsednica države je spomnila, da so sporni posnetki, ki se pojavljajo v javnosti, pridobljeni nezakonito, kljub temu pa je vsebina »izjemno zaskrbljujoča«.
16. 3. 2026 | 16:01
15:45
Novice  |  Slovenija
TRG RABLJENIH VOZIL

Pri rabljenih električnih avtomobilih je ključna baterija

Pred nakupom električnega vozila strokovnjaki priporočajo test stanja baterije, saj prav ta najdražji del vozila najbolj vpliva na njegovo vrednost in zanesljivost.
Gašper Boncelj16. 3. 2026 | 15:45
15:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Za zdrave oči ob dolgotrajnem gledanju v zaslone storite tole (video)

Dobro jo poznati 15-sekundni trik, ki pomaga pri dolgotrajnem gledanju v zaslone in varuje zdravje oči.
16. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O OGLJIKOVIH HIDRATIH

So ogljikovi hidrati res tako škodljivi? Kaj pravi znanost

Resnica o ogljikovih hidratih: zakaj jih telo pravzaprav potrebuje.
Miroslav Cvjetičanin16. 3. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
DOGAJANJE NA SEJMU

Marčni sejmi v Celju: najbolj množično so bile obiskane vadbe (FOTO)

Na Celjskem sejmu so združili pet vsebinskih sklopov – od vrtnarstva in čebelarstva do lovstva ter zdravega življenjskega sloga, ki je letos pritegnil posebno veliko zanimanja.
Mojca Marot16. 3. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki