VEČ UR ČAKALI ENO SLUŽBO

Zdaj je jasno, zakaj je bila Primorka zaprta 11 ur, čakali so eno osebo ...

Za dolgotrajno zaporo je bilo krivo sodelovanje več služb, a ena je postopek še podaljšala.
Simbolična fotografija. FOTO: Bralec Tone
N. P.
 5. 5. 2026 | 10:37
 5. 5. 2026 | 10:54
Na slovenskih avtocestah se pred poletno sezono že pojavljajo težave, ki marsikomu vzbujajo skrb pred poletnimi gnečami.  Nedavne prometne zastoje je povzročilo nekaj nesreč, med drugim tudi prevrnjen tovornjak z živalskim tovorom, zaradi česar je bila avtocesta zaprta več ur. Vozniki so se znašli v situaciji, ko so morali dlje časa čakati na mestu, nekateri so celo hodili po avtocesti, otroci pa so se igrali na odstavnem pasu, kar po mnenju strokovnjakov ne sodi tja.

Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Na Darsu so za 24ur pojasnili, da je za dolgotrajno zaporo krivo sodelovanje več služb pri reševanju nesreč. Najprej se zavaruje kraj, sledijo policija in preiskovalni sodnik, nato pa se odstrani posledice in popravi signalizacija. Pri tovoru živalskega izvora je bila potrebna tudi veterinarska inšpekcija, ki je zamaknila postopek.

Vodja službe za upravljanje prometa Zvonko Zavasnik je za 24ur pojasnil: »Policija je morala obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni,« je povedal in dodal, da so veterinarsko službo »čakali kar nekaj ur«. Dars je ta čas uporabil za postavitev betonske ograje.

S seboj vedno vodo in prigrizke

Vozniki opozarjajo tudi na ozke pasove ob gradbiščih, ki po mnenju Zavasnika povečujejo tveganje za nesreče, a širitev ni vedno mogoča zaradi prostorskih omejitev. Dars svetuje vožnjo z zamikom, upoštevanje prometne signalizacije in pripravo na pot s tekočino in prigrizki. Po ocenah Zavasnika se bo promet poleti povečal za 15 do 20 odstotkov, kar pomeni, da bodo delovne zapore in gradbišča dodatno obremenili avtoceste. Tudi če so gradbišča občasno prazna, izvajalci upoštevajo delovno zakonodajo, medtem ko reševalni pas ostaja ključnega pomena za intervencijska vozila.

Skrb vzbujajoči posnetki s primorske avtoceste: to so otroci počeli le nekaj metrov od trčenja (VIDEO)

Sobotna nesreča, kot tudi stanje na cestah na splošno, opominjata, da je kljub sezonskim pripravljenostim treba na slovenskih avtocestah pričakovati še kar nekaj izzivov in da se mora vsak voznik pripraviti na dolge čakalne dobe in nepredvidljive situacije.

VEČ UR ČAKALI ENO SLUŽBO

