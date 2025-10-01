Zdaj je potrjeno: poslovil se je znani slovenski novinar Martin, ki je svojo smrt napovedal na omrežju X

Poslovil se je Martin Česenj, avtomobilski novinar in kasneje odgovorni urednik Avto magazina, so sporočili iz revije. »Bil je strasten raziskovalec avtomobilov, tehnologij in kulture vožnje, nenazadnje tudi odličen voznik, ki je zagovarjal stališče, da hitrost sama po sebi ne ubija, nevarna pa je, ker se je ne naučimo obvladovati,« so zapisali njegovi kolegi.

Poudarili so tudi, da je bil Avto magazin (prej Avto revije) nekaj časa edini in najbolj cenjeni specializirani medij v nekdanji Jugoslaviji, Česenj pa več kot le avtomobilski časnikar.

Česenj je sicer v ponedeljek zvečer šokiral uporabnike omrežja X, saj je tam naznanil, da bo po smrti svoje soproge Nuše, s katero je preživel 59 let, odšel še sam.