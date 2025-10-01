Zdaj je potrjeno: poslovil se je znani slovenski novinar Martin, ki je svojo smrt napovedal na omrežju X

Galerija
Poslovil se je Martin Česenj, avtomobilski novinar in kasneje odgovorni urednik Avto magazina, so sporočili iz revije. »Bil je strasten raziskovalec avtomobilov, tehnologij in kulture vožnje, nenazadnje tudi odličen voznik, ki je zagovarjal stališče, da hitrost sama po sebi ne ubija, nevarna pa je, ker se je ne naučimo obvladovati,« so zapisali njegovi kolegi.
Poudarili so tudi, da je bil Avto magazin (prej Avto revije) nekaj časa edini in najbolj cenjeni specializirani medij v nekdanji Jugoslaviji, Česenj pa več kot le avtomobilski časnikar.
Česenj je sicer v ponedeljek zvečer šokiral uporabnike omrežja X, saj je tam naznanil, da bo po smrti svoje soproge Nuše, s katero je preživel 59 let, odšel še sam.
Niste sami! Pomoč je blizu
Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:
Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.
Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.
Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.
Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.