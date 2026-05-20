Zdaj je uradno! S posnetki skušali vplivati na volivce, državni sekretar Vojko Volk: »To se nikoli ne konča dobro«

Posnetki, ki so pred volitvami močno razburili slovensko javnost, so bili načrtno predelani z namenom vplivanja na volivce. To so potrdile ugotovitve tuje forenzične preiskave, s katerimi se je seznanil Svet za nacionalno varnost. Kot je v izjavi za javnost opozoril državni sekretar Vojko Volk, gre za znan trik in manipulacijo, kakršno so v tujini videli že večkrat.

Volk je uvodoma pojasnil, da je poročilo o preiskavi akreditiranega forenzičnega laboratorija iz tujine prispelo 18. maja, natanko dva meseca po naročilu. Dan kasneje sta policija in tožilstvo na operativnem sestanku že uskladila nadaljnje korake. »Sklep sestanka je bil, da se preiskava intenzivno nadaljuje,« je povedal in dodal, da je sekretariat Sveta za nacionalno varnost pozval, »da naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in seveda strokovno.«

Načrtno rezanje posnetkov po vzorcu iz tujine

Glede vsebine poročila in vprašanja, ali gre za zlepljene posnetke, je državni sekretar pojasnil, da podrobnosti zaradi interesa preiskave še ne more razkriti. Je pa potrdil, da primer kaže jasne vzporednice z dogodki iz vsaj sedmih drugih držav. Tam so naročniki več ur dolge posnetke z narezovanjem in lepljenjem pretvorili v nekajminutne materiale z namenom, da izrazijo interese tistega, ki želi vplivati na volivce. »Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi, ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je pomembno, da se hitro razrešijo domnevni tuji vplivi na volitve v Sloveniji. Mi ne moremo živeti v negotovosti v nedogled.« Na vprašanje, ali so za manipulacijami stali profesionalci, Volk ni mogel odgovoriti. Je pa priznal, da so na rezultate čakali predolgo, a so razlogi za to v domeni policije in tožilstva.

»Nikoli se ne konča dobro«

Kot dolgoletni diplomat in svetovalec za nacionalno varnost je Volk ostro obsodil vmešavanje tujih sil v notranje zadeve Slovenije. Opozoril je, da si država ne sme dovoliti, da ji tuji agenti preiskujejo korupcijo, hkrati pa je bil kritičen do domačih organov pregona, ki pri pregonu korupcije, pranja denarja in pritoka umazanega denarja z Balkana niso dovolj uspešni. »... vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav vmešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije, in se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, kakorkoli, čim prej razišče,« je poudaril. »Korupcije je v naši državi veliko, pritokov umazanega denarja z Balkana je, kolikor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko, in se bo treba s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Je ne potrebujemo in je ne želimo,« je povedal sekretar.

Kot ključni utemeljeni sum hudega kaznivega dejanja v tem primeru je državni sekretar izpostavil vplivanje na volitve in voljo volivcev. Ob koncu je Volk komentiral še zahtevo za parlamentarno preiskavo o obveščanju v zadevi Black Cube, kjer se pojavljajo očitki o domnevni zlorabi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Poudaril je, da sekretariat o tem ni razpravljal, je pa podal svoje osebno in zelo neposredno stališče: »... moje osebno mnenje je, da je treba preiskati tatu, ne pa okradenega.«