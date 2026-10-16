Zdaj je uradno! Referendum o davkih, pokojninah in zdravstvu bo 6. decembra

Naknadni zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je s potrditvijo odloka o razpisu referenduma na današnji izredni seji odločil DZ. Po njem bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 30. oktobra.

Zahtevo za razpis tega referenduma so 9. oktobra vložili sindikalisti. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026?

Zakon, ki vsebuje rešitve za znižanje DDV za osnovna živila in del energentov, spremembo davčne obravnave nekaterih normirancev, uvedbo kapice na socialne prispevke, nižjo obdavčitev nekaterih najemnin ter nove rešitve na področju zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Glasove zanj so prispevali v SDS, podpira ga tudi vlada.

Sindikati mu nasprotujejo, zato so vložili pobudo za referendum, podprto z več kot 47.000 podpisi. Vendar pa je DZ sprejel sklep o njegovi nedopustnosti zaradi določb davčne narave, ki pa ga je ustavno sodišče razveljavilo. Sindikati so nato zbrali več kot potrebnih 40.000 overjenih podpisov za vložitev zahteve za izvedbo referenduma. Njihova prizadevanja podpira opozicija.

Poslanci so v današnji razpravi s predlogom odloka soglašali, pri vsebini zakona pa ostajajo na stališčih iz 11. maja, ko ga je DZ potrdil. Močno ga zagovarjajo v koaliciji in Resnici, v opoziciji pa mu ostro nasprotujejo. Vsi so napovedali aktivno sodelovanje v referendumski kampanji.