SMRTNO RESNO

Zdaj je uradno: Slovenija je po plačah prehitela Švico!

Če verjamete ali ne: v Sloveniji imamo, sodeč po statistiki, ki jo je objavila odhajajoča Golobova vlada, po pariteti kupne moči povprečno bruto plačo 5300 dolarjev. Nocoj lahko nazdravite, da smo tudi uradno prehiteli Švicarje in postali 'balkanska Švica'.
Slovenija naj bi po plačah prehitela in postala vzornica ne samo Švici, ampak tudi Kanadi, Švedski, Veliki Britaniji, Franciji in podobnim državam, ki smo jih še do nedavnega gledali z zavistjo. FOTO: Delo UI
E. N.
 22. 5. 2026 | 11:25
Kdor v Sloveniji komaj stika konec s koncem in mu iz hlač visijo prazni žepi, se bo razveselil najnovejše statistične analize. Ta dokazuje, da že ves čas živi v zmoti. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je namreč izračunala, da je Slovenija ne samo postala balkanska Švica, ampak smo po višini plač Švico celo prehiteli.

Ne verjamete? Sodeč po pravkar objavljeni analizi, se je Slovenija uvrstila na visoko 11. mesto na mednarodni lestvici življenjskega standarda, ki ga omogočajo naše plače. Menda imamo v Sloveniji povprečno bruto plačo kar 5300 dolarjev na mesec, izračunano po pariteti kupne moči, ki upošteva razlike med cenami v različnih državah. Kot vir podatkov je Golobova vlada navedla Mednarodno delavsko organizacijo.

FOTO: Vlada Rs

Objavo lestvice so Golobovi pospremili z besedami, da »statistika ponovno potrjuje visok življenjski standard, ki nam ga ponuja Slovenija. Visoka plača namreč ne pomeni nujno bolj lagodnega življenja. Veliko je odvisno od lokalnih cen. Primerjava plač in lokalnih cen pa se meri v kupni moči (KM). Torej dejanski vrednosti plače oziroma kaj in koliko si lahko s plačo vsak posameznik privošči.« Po mnenju odhajajoče vlade v Sloveniji pozitivno izstopajo: »solidne plače, nižji življenjski stroški, visoka stopnja lastništva nepremičnin in nižji stroški nekaterih storitev v primerjavi z drugimi državami razvitega sveta (zdravstvo in šolstvo).«

Postali smo vzor Švici, Kanadi, Veliki Britaniji ...

Lestvica razkriva, da je Slovenija po plačah prehitela in postala vzornica ne samo Švici, ampak tudi Kanadi, Švedski, Veliki Britaniji, Franciji in podobnim državam, ki smo jih še do nedavnega gledali z zavistjo. Po odmevni hrvaški analizi, da neto plače po odbitku davkov v lijepi njihovi že presegajo vse bolj obdavčene slovenske plače, bo povprečnega slovenskega delavca razveselil podatek, da gre, kakopak (saj to smo ves čas vedeli!), za hrvaško laž, zlobne manipulacije in natolcevanje. Tokratna analiza namreč pokaže, da je Slovenija Hrvaško na lestvici življenjskega standarda po bruto plačah, upoštevaje pariteto kupne moči, pustila daleč zadaj. Medtem ko se pri nas (menda) mastimo z omenjenimi povprečnimi 5300 dolarji na mesec, jih imajo naši južni sosedje samo 3900 dolarjev. 

Resna statistična analiza seveda pove, da so slovenske plače daleč od švicarskih. Povprečna švicarska bruto plača je nekje okoli 6.500–7.000 CHF mesečno, to je več kot sedem tisoč evrov. Slovenska pa se giblje okoli 2.300 EUR bruto. Razlika je torej trikratna, če ne več, in to ne v korist "balkanske Švice".

Ali bo ob zaključku mandata tudi vlada Janeza Janše objavila podobno analizo, po kateri bo Slovenija po plačah morda prehitela celo Luksemburg (9300 dolarjev povprečne plače mesečno), bomo še videli. Vsekakor pa bomo dogajanje budno spremljali.

Na komentarje pod objavo na družbenih omrežjih ni bilo treba čakati dolgo

Janja: statistika je močno orožje. Dobro znajo oni upravljati z njo.

Uroš: Ki pa te živim jaz, ki dobivam dodatek do minimalca? Pa delam.

Miha: Pa smo končno prehiteli Švico!

Irena: In hkrati 50 000 več prebivalcev Slovenije pod mejo revščine od leta 2022 do leta 2025.

Bina: Mhm. Tole vašo statistiko si vi nekam zataknite! Glede davkov smo na 1. mestu ja, glede življenjskega standarda pa boste morali malo na teren, da vam bo mogoče postalo jasno, kake neumnosti objavljajte! 

Aleš: To ni standard. To je propaganda v Excelu. Če bi bile te številke resnični odraz življenja, Slovenci ne bi množično delali v Avstriji, mladi pa ne bi živeli pri starših do 30. leta. PKM (‘pariteta kupne moči’) je lep trik za olepševanje statistike — v praksi pa ljudje plačujejo realne položnice, realne najemnine in realno hrano.

Franc: No v Sloveniji je 1/3 upokojencev, katerih je povprečna pokojnina 780 €. Če prištejemo otroke do konca šolanja in pa vse na zavodu za zaposlovanje ostane koliko delavcev. Potem pa prištejemo vse z minimalno plačo ... Pa kdo je tu nor? 

Drago: Pa kje samo jemljete te norosti. Zakaj si pol večina ne more kupiti novega avta, motokultivatorja, mopeda, hladilnika, TV, itd, itd, brez je**** kredita. To je životarjenje, ne življenje brez skrbi, kot bi moralo biti. Tak, da ne ser***.

 

Kako pa vi shajate s povprečnimi 5300 dolarji bruto plače, ki jo menda prejemate? Pišite nam

