Zdaj je uradno! To je krivo za množično okužbo več kot 500 učencev in učiteljev v Ljubljani

Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na Osnovni šoli Koseze in Osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na OŠ Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na OŠ Božidarja Jakca pa približno 250.

Da je izbruh akutnih prebavnih težav povzročil norovirus, so potrdile laboratorijske preiskave humanih vzorcev. Epidemiološka obravnava in laboratorijske preiskave sicer še potekajo, zaključne rezultate pa pričakujejo do konca tedna, so v današnji objavi zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili, sta bila na obeh šolah izvedena pregled kuhinje ter vzorčenje vode in hrane, opravljen je bil tudi zdravstveni pregled zaposlenih v kuhinji. Dosedanji rezultati preiskav vode niso pokazali bakteriološkega onesnaženja, rezultate preiskav vode na viruse in rezultate preiskav hrane pa še čakajo. Na obeh šolah se je sicer večina otrok že vrnila k pouku.

Ne takoj spet v šolo Pomembno je, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci in zaposleni. Osebe z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma in se v šolo vrnejo najmanj 48 ur po prenehanju težav, še svetujejo.

Simbolična fotografija. FOTO: Jarun011 Getty Images/istockphoto

Ob tem so na NIJZ dodali, da je pri okužbah z norovirusi vir okužbe pogosto težko zanesljivo določiti. Norovirus se zelo hitro širi predvsem kontaktno, neposredno med ljudmi ter prek onesnaženih rok, površin in predmetov. Okužena oseba lahko virus izloča tudi še nekaj dni po prenehanju bolezenskih znakov in tako okužbo prenaša naprej. Namen ukrepov NIJZ in drugih sodelujočih institucij zato ni zgolj ugotavljanje morebitnega vira okužbe, temveč predvsem čim hitrejša omejitev nadaljnjega širjenja virusa. Ključni ukrepi so dosledna higiena rok, okrepljeno čiščenje sanitarij in pogosto dotikanih površin ter redno zračenje prostorov.

Pomembno je tudi, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci in zaposleni. Osebe z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma in se v šolo vrnejo najmanj 48 ur po prenehanju težav, še svetujejo.