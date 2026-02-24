Zdaj je uradno: vlada bo predlagala izredno uskladitev pokojnin

Predstavniki vlade bodo v prihodnjih dneh na organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) predlagali izredno uskladitev pokojnin z marcem za dodaten odstotek, je danes sporočil premier Robert Golob. Po njegovih besedah imajo pri tem tudi zagotovila Zpiza, da so sredstva v pokojninski blagajni za to že zagotovljena. Premier, ki je predlog vlade za izredno uskladitev pokojnin napovedal ob robu regijskega obiska vlade v osrednji Sloveniji, verjame, da bo denar upokojencem prišel prav za lažje spopadanje z draginjo. Prav tako pa s tem kažejo tudi spoštovanje do vseh, ki so ustvarjali družbo in so nam omogočili boljše življenje, je poudaril Golob.

Sprejeli sklep o zvišanju za 4,2 odstotka

Svet Zpiza je sicer minuli torek že sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin. Uskladitev, ki so jo predvideli v finančnem načrtu zavoda za letos, je bila sicer nekoliko višja, petodstotna. A je bila nato rast bruto plač nižja od ocenjene v jesenski napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

O izredni uskladitvi pokojnin bo moral zdaj najprej odločati svet Zpiza. Če bo takšen sklep sprejel, pa mora k njemu dati soglasje še vlada.