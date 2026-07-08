Zdaj odločeno! Poslanci EPP Grimsa izključili: »Obžalujemo, da je prišlo tako daleč. Vsi poslanci SDS smo glasovali proti«

Premier Janez Janša je ob današnjem prihodu na vrh Nata v Ankari izrazil upanje, da evropski poslanec iz vrst SDS Branko Grims ne bo izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). A želja se mu ni uresničila. Vodja nacionalne delegacije SDS v EPP Romana Tomc je sicer pred današnjim glasovanjem Grimsu predlagala, da odstopi kot evropski poslanec. Kot je dejala, mu je odstop predlagala z namenom zaščite interesov SDS.

Odločili so se, da Grimsa izključijo

»Usoda Branka Grimsa v EPP je zapečatena. 145 poslancev je glasovalo: - 131 za izključitev - 7 proti - 7 vzdržanih,« je navedel dopisnik Dela iz Bruslja Peter Žerjavič.

Poslanci politične skupine EPP so izključitev Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Evroposlanci iz SDS obžalujejo izključitev

Trije slovenski evroposlanci v politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu Romana Tomc, Zala Černilec Tomašič in Milan Zver so izrazili obžalovanje ob današnji izključitvi kolega iz SDS Branka Grimsa. Kot so poudarili, so izključitvi nasprotovali in glasovali proti njej.

»Obžalujemo, da je prišlo tako daleč, da je poslanska skupina Evropske ljudske stranke danes odločala in odločila o izključitvi Branka Grimsa. Takšnega razpleta si nismo želeli. Vsi poslanci SDS smo izključitvi nasprotovali in glasovali proti,« so sporočili v skupni izjavi.

Kot so še dejali, bodo kot delegacija tudi v prihodnje aktivno zastopali stališča in vrednote SDS ter delali v dobro Slovenije.