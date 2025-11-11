Zdaj uradno! Božičnica bo

Poslanci so danes z 48 glasovi za in enim proti podprli zakon o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki prinaša obvezno božičnico, zimski dodatek za upokojence ter spremembe na področju t. i. normirancev.

Opozicijo skrbijo posledice za gospodarstvo in javne finance

Minister za finance Klemen Boštjančič je na današnji izredni seji v DZ spomnil, da zakon ureja tri vsebine.

Prinaša zimski regres oz. obvezno božičnico, in sicer v višini polovice minimalne plače. Letos bo izplačana v višini 639 evrov, na računih mora biti najpozneje do 18. decembra. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen, podjetja z likvidnostnimi težavami ga bodo lahko pod določenimi pogoji izplačala do konca marca naslednjega leta.

Ker pokojninska reforma zaradi sproženega referendumskega postopka še ni bila objavljena v uradnem listu, zakon ureja tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem. V višini 150 evrov bo prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja izplačan do 19. decembra.

Zakon prenavlja tudi ureditev za normirance

Prihodkovni pogoj za vstop v sistem za t. i. polne normirance s sedanjih 60.000 evrov zvišuje na 120.000 evrov ter za t. i. popoldance s sedanjih 30.000 evrov na 50.000 evrov. Zvišuje tudi prihodkovni pogoj povprečja prihodkov dveh zaporednih preteklih let za obvezen izstop iz sistema, in sicer za polnega normiranca na 120.000 evrov, za popoldanca na 50.000 evrov in za ostale zavezance na 85.000 evrov.

Višina božičnice znaša 639 evrov.

V koaliciji so z zakonom zadovoljni, v opoziciji pa jih skrbi, da bo obvezna božičnica potopila podjetja v likvidnostnih težavah. Bolj kot obvezni božičnici so naklonjeni razbremenitvi plač.

Minister za delo Luka Mesec je obtem zavrnil očitke, da vlada zatira gospodarstvo, in poudaril, da je imelo to v zadnjih letih zelo visoke dobičke, tudi rekordne. Božičnica bo prispevala h kupni moči, je prepričan.