Zdaj uradno! Imenovanje Tanje Fajon umaknili z dnevnega reda sredine seje

Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel so umaknili z dnevnega reda sredinega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji (Coreper), je razvidno iz danes objavljenega dokumenta.

Postopek njenega imenovanja se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. Coreper bi moral namreč o imenovanju odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Nato so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo to sredo, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda.

Več možnosti v igri

Ob tem se v Bruslju po novem neuradno omenja možnost, da bi lahko Svet EU o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico unije za Sahel glasoval tudi brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. To bi lahko storil po pisnem postopku, vendar pa je za njegovo sprožitev potrebno soglasje vseh držav članic.

Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj Sveta, v okviru katerega se sestajajo ministri. Zasedanja Sveta pripravlja Coreper, ki lahko določeno odločitev med točke za glasovanje brez razprave uvrsti le ob soglasju vseh članic. Če soglasja ni, pa ga lahko predsedstvo Sveta uvrsti med točke z razpravo.

V vsakem primeru kandidati oziroma kandidatke za dokončno potrditev na položaj posebnega predstavnika EU potrebujejo podporo t. i. kvalificirane večine držav članic. To pomeni 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Še zadnje zasedanje Sveta pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a še ni gotovo, da bo potekalo. Tako bi se lahko imenovanje Tanje Fajon zavleklo v jesen.