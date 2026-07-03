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Zdaj uradno! Predsedstvo EPP s slabo novico za Grimsa

Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
Branko Grims. FOTO: Blaž Samec/delo Ui
Branko Grims. FOTO: Blaž Samec/delo Ui
M. U.
 3. 7. 2026 | 11:02
 3. 7. 2026 | 11:13
2:32
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Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine, so sporočili viri v parlamentu.

Glasovanje v sredo

Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Potem ko je predsedstvo EPP potrdilo Grimsovo izključitev, bo o tem prihodnjo sredo v Strasbourgu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so navedli viri v Evropskem parlamentu.

Kot je razvidno iz predloga odločitve o takojšnji izključitvi, o kateri bo odločala skupina, slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.

Branko Grims v odzivu

»Očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe«

Pri tem spominjajo, da je lani podpisal predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP. Očitajo mu tudi, da je pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem javno podprl vlado pod vodstvom Viktorja Orbana iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE) na škodo stranke Tisza, ki je del EPP. S tem pa je izkazal »pomanjkanje spoštovanja do evroposlancev EPP iz te države članice«.

Med problematičnimi so še njegove kritike na račun Sodišča EU, potem ko je to odločilo, da je madžarski zakon o zaščiti otrok v nasprotju s pravom EU, je razvidno iz predloga.

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Grims bo prvi evropski poslanec, o čigar izključitvi bo glasovala EPP

Slovenski evroposlanec iz vrst SDS je v četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve »očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe«. Zagotovil je, da se bo še naprej boril za Slovenijo.

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