ODBOR ZA MIR

Zdaj uradno: Slovenija zavrnila Trumpovo povabilo, on da je največja nevarnost za mir v svetu

Odbor za mir ustanovljen, naša država se za zdaj nima namena pozitivno odzvati.
Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. U.
 22. 1. 2026 | 12:14
 22. 1. 2026 | 13:59
Vlada je danes obravnavala povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir in sklenila, da se Slovenija na tej stopnji nima namena pozitivno odzvati, je po seji vlade dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Golob: »Slovenija se ne bo pridružila Odboru za mir«

Zasnova odbora, ki ni omejena zgolj na Gazo, odpira temeljna vprašanja glede načel in sistema organizacije ZN, česar Slovenija ne sprejema, je ministrica pojasnila na novinarski konferenci po vladni seji v Podčetrtku.

Poudarila je, da Slovenija ostaja zavezana multilateralizmu, premirju v Gazi in rešitvi dveh držav, ki bi zagotovila varno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

Predsednik ZDA Donald Trump je danes ustanovil Odbor za mir, ki je bil sprva zasnovan za upravljanje Gaze po vojni, nastaja pa kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz. Odbor, ki bo po Trumpovih besedah sodeloval tudi z Združenimi narodi, bodo sestavljali voditelji držav. Sodelovanje jih je potrdilo več kot 30, številni pa so še neodločeni.

Kot je dodala, se Slovenija z zaveznicami v EU še naprej posvetuje in pravno pregleduje, kako bi lahko v nadaljevanju v tem odboru skrčili format na Gazo in zagotovili spoštovanje načel organizacije in pravil Združenih narodov.

On je največja nevarnost za mir v svetu, meni Mesec

Ameriški predsednik Trump, ki svojo moč izkorišča za to, da podira mednarodni red, je največja nevarnost za mir v svetu, je opozoril minister za delo Luka Mesec. Če se v Evropi ne bomo odločno postavili proti Trumpovi izrazito protievropski politiki, se nam vsem slabo piše, je dejal.

