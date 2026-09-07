  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽDINJA VAS

Ždinjski gasilci imajo le 25-odstotno pokritost s hidrantnim omrežjem: tristo donatorjev za novo gasilsko vozilo (FOTO)

Nova pridobitev jim bo prihranila dragocene minute.
Ko bodo velike, bodo zagotovo gasilke! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ko bodo velike, bodo zagotovo gasilke! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za mladi rod gasilcev se v Ždinji vasi ni bati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za mladi rod gasilcev se v Ždinji vasi ni bati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše

Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše

Vozilo in gasilce je blagoslovil diakon Škofije Novo mesto Matic Vidic. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vozilo in gasilce je blagoslovil diakon Škofije Novo mesto Matic Vidic. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ko bodo velike, bodo zagotovo gasilke! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Za mladi rod gasilcev se v Ždinji vasi ni bati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše
Vozilo in gasilce je blagoslovil diakon Škofije Novo mesto Matic Vidic. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 7. 9. 2026 | 13:00
5:17
A+A-

Dobri dve leti sta minili od uničujočega požara na Golušniku, ko so ognjeni zublji sredi noči zajeli skoraj nov kozolec, na katerem je bila nameščena sončna elektrarna. Čeprav je gričevnato naselje na območju med Trško in Kamensko goro le lučaj od dolenjske prestolnice, Novega mesta, so imeli požrtvovalni gasilci pri gašenju velike težave z zagotavljanjem vode. Na tem požarnem rajonu, ki spada pod okrilje Prostovoljnega gasilskega društva Ždinja vas, je namreč le 25-odstotna pokritost s hidrantnim omrežjem, na območju Golušnika pa nimajo ne hidrantnega ne vodovodnega omrežja. Prav zaradi pomanjkanja vode so morali gasilci pri gašenju zahtevnega požara, v katerem je zgorelo tudi 80 bal sena, omejevati porabo in prilagajati taktiko. Vodo so dovažali iz Bučne vasi, izpraznili pa so tudi okoliške zasebne vodohrane oziroma štirne.

Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Pred dvema letoma nas je ta požar močno pretresel in dokončno potrdil, da je napočil čas za nakup novega vozila z več opreme in predvsem z zadostno zalogo vode,« je ob prevzemu novega vozila dejal predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. Takoj po odločitvi za nakup so oblikovali ožjo projektno ekipo, ki sta jo poleg predsednika sestavljala še Rok Kovšca in Mitja Bojanec. Veliko dela so imeli s pripravo dokumentacije in razpisov, usklajevanjem ter seveda najzahtevnejšim – zbiranjem denarja. Pri tem jim je pomembno pomagala Mestna občina Novo mesto, ki je prispevala 80.000 evrov, preostalo pa so zbrali sami s pomočjo donacij in sponzorjev ter organizacijo dogodkov, preventivnih prikazov, predstavitev prve pomoči in številnih drugih aktivnosti. Prodati so morali tudi staro vozilo GVGP-1, ki jim je vrsto let odlično služilo. Novi lepotec je stal 220.000 evrov.

Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Skoraj 300 donatorjev

Da so nakup množično in odprtega srca podprli tudi krajani, pove že podatek, da je za vozilo prispevalo skoraj 300 donatorjev. »Resda je vozilo eden največjih projektov v zgodovini našega društva, a največji dosežek ni vozilo samo. Največji dosežek so ljudje. Povezanost, prijateljstvo, pripadnost in ekipni duh, ki jih premore naše društvo. To je nekaj, kar nam marsikdo zavida. Prav zaradi tega sem prepričan, da s takšno ekipo ni cilja, ki ga ne bi mogli doseči,« je prepričan predsednik društva.

Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Društvo združuje 187 gasilcev, kar je veliko za tako majhno območje, ki se razteza tudi po idilični Trški gori, vendar je teren z gasilskega vidika pogosto zelo zahteven za posredovanje. Ne le zaradi slabe pokritosti s hidrantnim omrežjem, temveč tudi zato, ker so številne zidanice v zadnjih letih postale stalna ali občasna bivališča. To prinaša nove varnostne izzive in tveganja. Hkrati njihov rajon sega vse do avtoceste oziroma industrijske cone Na Brezovici.

Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Novo gasilsko vozilo GVV-1 je opremljeno z rezervoarjem za vodo ter vgradno centrifugalno črpalko Johstandt, ki jo prek kardana poganja motor vozila. Posebnost vozila je tudi napadalna kabina s štirimi sedeži, v katere so vgrajeni izolirni dihalni aparati. To pomeni, da se lahko gasilci že med vožnjo na intervencijo popolnoma pripravijo na posredovanje in tako prihranijo dragocene minute, ki so v kritičnih trenutkih lahko odločilnega pomena. Poleg vozila s podvozjem mitsubishi fuso canter 4 x 4 in nadgradnjo, ki so jo opravili v podjetju Svit Zolar, so morali nabaviti tudi skoraj vso opremo, saj je prej niso niti imeli kam shraniti.

Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za Ždinjčane in okoličane je bil dan, ko so prevzeli novo vozilo, res prazničen. Medse so povabili gasilce iz drugih društev, slovesnosti so se udeležili tudi podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, predsednik Gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič, podpredsednik in član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Martin Lužar in diakon novomeške škofije Matic Vidic, ki je tudi blagoslovil vozilo. Zapel je priljubljeni pevec in Ždinjčan Gašper Rifelj, ki je prav tako član Prostovoljnega gasilskega društva Ždinja vas.

Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše
Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše

Osrednji govornik Martin Lužar je poudaril velik pomen nenehnega posodabljanja opreme slovenskega gasilstva. »To nazorno potrjujejo tudi podatki Gasilske zveze Slovenije. Za leto 2025 še ni uradnih podatkov, ker je postopek sofinanciranja še v teku, v okviru sofinanciranja gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2024 pa je bilo potrjenih 44 celotnih gasilskih vozil, 78 podvozij in 63 nadgradenj. Samo za te tri skupine je bilo odobrenih skoraj 1,7 milijona evrov. A za vsako od teh številk stoji konkretna gasilska enota, konkretna občina, gasilci in ljudje, ki jim bo nova oprema nekega dne lahko pomagala rešiti življenje ali preprečiti veliko škodo. Varnost ljudi je vrednota, v katero je treba vlagati tudi takrat, ko si vsi želimo, da novega vozila nikoli ne bi bilo treba uporabiti.« Po uradnem delu je sledila veselica s Kavški.

Za mladi rod gasilcev se v Ždinji vasi ni bati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Za mladi rod gasilcev se v Ždinji vasi ni bati. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gasilcigasilsko voziloProstovoljno gasilsko društvo Ždinja vasPGD Ždinja vas
ZADNJE NOVICE
15:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNO

Drama med kuhanjem v Cerknem: štedilnik eksplodiral, delci plošče zadeli žensko

Po do zdaj ugotovljenih dejstvih so policisti tujo krivdo izključili.
7. 9. 2026 | 15:21
15:15
Bulvar  |  Domači trači
NOVO POGLAVJE

Slovenska radijska voditeljica je postala mamica: na svet je prijokala mala Frida

Deklica je starša razveselila nekoliko pred predvidenim rokom in poskrbela za najlepši začetek jeseni.
7. 9. 2026 | 15:15
15:10
Novice  |  Slovenija
POMEMBNA SPREMEMBA

Lastniki mačk, ura teče: pomemben rok se nezadržno približuje

Od januarja prihodnje leto bodo morale biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali.
7. 9. 2026 | 15:10
15:00
Premium
Šport  |  Športni trači
KOPER

Garnbretova je na jubilejni 30. domači tekmi dosegla že šesto zmago: Janja poskrbela za popoln praznik v Kopru (FOTO)

Množica počastila slovenske plezalne legende s Tomom Česnom na čelu.
7. 9. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SKRB ZA ZDRAVJE

Onkolog svetuje: nepričakovane navade, ki nižajo tveganje za raka

Vredno se je držati majhnih korakov, ki lahko življenje usmerijo v bolj zdravo smer.
7. 9. 2026 | 15:00
14:40
Novice  |  Svet
PREPOVED HIDŽABA

Hudi udarec za mlade muslimanke: pri naših sosedih prepovedali naglavne rute, globe so visoke

V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut.
7. 9. 2026 | 14:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Razno
KARIERA

Kako postati dober in iskan menedžer

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki