Ždinjski gasilci imajo le 25-odstotno pokritost s hidrantnim omrežjem: tristo donatorjev za novo gasilsko vozilo (FOTO)

Dobri dve leti sta minili od uničujočega požara na Golušniku, ko so ognjeni zublji sredi noči zajeli skoraj nov kozolec, na katerem je bila nameščena sončna elektrarna. Čeprav je gričevnato naselje na območju med Trško in Kamensko goro le lučaj od dolenjske prestolnice, Novega mesta, so imeli požrtvovalni gasilci pri gašenju velike težave z zagotavljanjem vode. Na tem požarnem rajonu, ki spada pod okrilje Prostovoljnega gasilskega društva Ždinja vas, je namreč le 25-odstotna pokritost s hidrantnim omrežjem, na območju Golušnika pa nimajo ne hidrantnega ne vodovodnega omrežja. Prav zaradi pomanjkanja vode so morali gasilci pri gašenju zahtevnega požara, v katerem je zgorelo tudi 80 bal sena, omejevati porabo in prilagajati taktiko. Vodo so dovažali iz Bučne vasi, izpraznili pa so tudi okoliške zasebne vodohrane oziroma štirne.

Predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Pred dvema letoma nas je ta požar močno pretresel in dokončno potrdil, da je napočil čas za nakup novega vozila z več opreme in predvsem z zadostno zalogo vode,« je ob prevzemu novega vozila dejal predsednik PGD Ždinja vas Denis Matoh. Takoj po odločitvi za nakup so oblikovali ožjo projektno ekipo, ki sta jo poleg predsednika sestavljala še Rok Kovšca in Mitja Bojanec. Veliko dela so imeli s pripravo dokumentacije in razpisov, usklajevanjem ter seveda najzahtevnejšim – zbiranjem denarja. Pri tem jim je pomembno pomagala Mestna občina Novo mesto, ki je prispevala 80.000 evrov, preostalo pa so zbrali sami s pomočjo donacij in sponzorjev ter organizacijo dogodkov, preventivnih prikazov, predstavitev prve pomoči in številnih drugih aktivnosti. Prodati so morali tudi staro vozilo GVGP-1, ki jim je vrsto let odlično služilo. Novi lepotec je stal 220.000 evrov.

Slovesnost se je začela z gasilskim ešalonom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Skoraj 300 donatorjev

Da so nakup množično in odprtega srca podprli tudi krajani, pove že podatek, da je za vozilo prispevalo skoraj 300 donatorjev. »Resda je vozilo eden največjih projektov v zgodovini našega društva, a največji dosežek ni vozilo samo. Največji dosežek so ljudje. Povezanost, prijateljstvo, pripadnost in ekipni duh, ki jih premore naše društvo. To je nekaj, kar nam marsikdo zavida. Prav zaradi tega sem prepričan, da s takšno ekipo ni cilja, ki ga ne bi mogli doseči,« je prepričan predsednik društva.

Na slovesnosti je zapel Ždinjčan Gašper Rifelj, tudi sam član PGD Ždinja vas. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Društvo združuje 187 gasilcev, kar je veliko za tako majhno območje, ki se razteza tudi po idilični Trški gori, vendar je teren z gasilskega vidika pogosto zelo zahteven za posredovanje. Ne le zaradi slabe pokritosti s hidrantnim omrežjem, temveč tudi zato, ker so številne zidanice v zadnjih letih postale stalna ali občasna bivališča. To prinaša nove varnostne izzive in tveganja. Hkrati njihov rajon sega vse do avtoceste oziroma industrijske cone Na Brezovici.

Domači gasilci so svojega predsednika Denisa Matoha z govorom in sliko ganili do solz. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Novo gasilsko vozilo GVV-1 je opremljeno z rezervoarjem za vodo ter vgradno centrifugalno črpalko Johstandt, ki jo prek kardana poganja motor vozila. Posebnost vozila je tudi napadalna kabina s štirimi sedeži, v katere so vgrajeni izolirni dihalni aparati. To pomeni, da se lahko gasilci že med vožnjo na intervencijo popolnoma pripravijo na posredovanje in tako prihranijo dragocene minute, ki so v kritičnih trenutkih lahko odločilnega pomena. Poleg vozila s podvozjem mitsubishi fuso canter 4 x 4 in nadgradnjo, ki so jo opravili v podjetju Svit Zolar, so morali nabaviti tudi skoraj vso opremo, saj je prej niso niti imeli kam shraniti.

Rok Kovšca je novo vozilo simbolično blagoslovil s penino. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za Ždinjčane in okoličane je bil dan, ko so prevzeli novo vozilo, res prazničen. Medse so povabili gasilce iz drugih društev, slovesnosti so se udeležili tudi podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, predsednik Gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič, podpredsednik in član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Martin Lužar in diakon novomeške škofije Matic Vidic, ki je tudi blagoslovil vozilo. Zapel je priljubljeni pevec in Ždinjčan Gašper Rifelj, ki je prav tako član Prostovoljnega gasilskega društva Ždinja vas.

Vozilo so Ždinjčani dobili večer pred slavnostnim prevzemom, a so mu že ob prihodu pripravili topel sprejem. FOTO: Klaudija Jakše

Osrednji govornik Martin Lužar je poudaril velik pomen nenehnega posodabljanja opreme slovenskega gasilstva. »To nazorno potrjujejo tudi podatki Gasilske zveze Slovenije. Za leto 2025 še ni uradnih podatkov, ker je postopek sofinanciranja še v teku, v okviru sofinanciranja gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2024 pa je bilo potrjenih 44 celotnih gasilskih vozil, 78 podvozij in 63 nadgradenj. Samo za te tri skupine je bilo odobrenih skoraj 1,7 milijona evrov. A za vsako od teh številk stoji konkretna gasilska enota, konkretna občina, gasilci in ljudje, ki jim bo nova oprema nekega dne lahko pomagala rešiti življenje ali preprečiti veliko škodo. Varnost ljudi je vrednota, v katero je treba vlagati tudi takrat, ko si vsi želimo, da novega vozila nikoli ne bi bilo treba uporabiti.« Po uradnem delu je sledila veselica s Kavški.