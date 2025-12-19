Zdravilo za Karolino že potuje! V laboratoriju že imajo gensko zdravilo

Minevajo tri leta, odkar so starši male Karoline izvedeli, da ima njihova deklica edina v Sloveniji izjemno redko, kruto in smrtonosno genetsko bolezen hitrega staranja – Cockayne sindrom tipa B, za katero ni ne zdravila ne zdravljenja. Diagnozo so ji postavili le nekaj dni pred božičnimi prazniki leta 2022. A v najglobljem obupu se je pojavila svetla luč – možnost razvoja genskega zdravila, ki bi Karolini lahko ponudilo upanje za življenje. »Takrat so nam ob na videz zdravi hčerki napovedali bolezen, ki ji bo vsak dan po delčkih jemala življenje in da jo pri njenih treh letih morda čaka samo še 10 let življenja. Ob prejetju diagnoze se nama je sesul svet. Tisti dan je bil zagotovo najhujši v najinem življenju,« se spominjata Karolinina mati Sabina in oče Borut Lavrič. Kmalu po diagnozi sta se obrnila na Društvo Viljem Julijan, ki je na njuno prošnjo pristopilo k projektu razvoja genskega zdravljenja za to bolezen in začelo veliko zbiralno akcijo za kritje stroškov razvoja zdravljenja. Cilj je bil zbrati dva milijona evrov za financiranje predkliničnega dela razvoja zdravila, kar jim je letos spomladi tudi uspelo. »To je bila zelo zahtevna pot, na kateri pa sva spoznala ogromno zelo srčnih in prijaznih ljudi, ki so nam pristopili na pomoč. Slovenke in Slovenci imajo zlato srce,« pravi Sabina.

Za vse otroke sveta V Društvu Viljem Julijan maja naslednje leto pripravljajo znanstveno konferenco na temo Cockayne sindroma tipa B in razvoja genskega zdravljenja, ki bo potekala v Ljubljani, hkrati pa bo potekala tudi študija, v kateri bodo sodelovali otroci s to boleznijo z vsega sveta.

Dve skupini

Upanje za Karolino obstaja.

Gensko zdravilo za Karolino in druge otroke s to boleznijo pod koordinatorstvom Društva Viljem Julijan že tri leta razvijata dve raziskovalni skupini, in sicer ena na Univerzi Minnesota v ZDA, druga pa na Algarve Biomedical Research Institute na Portugalskem. »Vsak razvoj genskega zdravila je dolgo potovanje in hkrati izjemno kompleksen proces, ki vsebuje tudi veliko neznank, vendar so znanstveniki do zdaj premostili vse ključne ovire, na katere so naleteli, in ves čas srčno držimo pesti, da bo tako tudi v prihodnje,« pojasnjuje Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. Obe raziskovalni ekipi sta že ustvarili gensko zdravilo v obliki združitve zdravega gena ERCC6 z virusnim vektorjem, ki omogoča prenos zdravila v celice. »Pri tem delu razvoja je bila največja skrb, da bodo lahko raziskovalci zdrav gen uspešno zapakirali v posebne virusne kapside, ki ponesejo gen do celic v telesu. To jim je uspelo in sedaj v laboratoriju dejansko že imajo gensko zdravilo, ki dokazano potuje do celic in v njih začne proizvajati manjkajočo celično beljakovino CSB,« je še poudaril Jelen.